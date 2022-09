Les noms de domaine d'Ethereum Name Service deviennent les NFTs les plus échangés sur OpenSea

Un aperçu du Merge à venir ? Les noms de domaines décentralisés d’Ethereum Name Service ont connu un engouement sans précédent la semaine dernière, au point de dépasser leurs plus grands rivaux comme le Bored Ape Yacht Club. On se penche sur le sujet.

Ethereum Name Service : les NFTs s’arrachent en ce moment

Pour rappel, Ethereum Name Service propose des noms de domaines décentralisés sous forme de tokens non fongibles (NFTs), qui fonctionnent sur Ethereum (ETH). Chaque nom de domaine renvoie à un portefeuille, et les plus en demande s’arrachent à un prix d’or. À titre d’exemple, l’adresse 000.eth s’est vendue pour plus de 300 000 dollars en juillet dernier.

Sur les sept derniers jours, les NFTs d’Ethereum Name Service représentent ainsi le volume de transactions le plus important sur OpenSea, avec 2 429 ETH, soit plus de 4 millions de dollars au cours actuel. Ils sont talonnés par le Bored Ape Yacht Club (BAYC), avec 2126 ETH, puis RTFKT Clone X avec 2004 ETH.

Des utilisateurs qui se précipitent pour enregistrer des noms de domaines

Plus le nom de domaine est spécifique, plus celui-ci pourra être revendu à un prix conséquent à l’avenir. Mais il ne s’agit pas uniquement de cela. De plus en plus de marques « réservent » des noms, à l’instar de Puma, qui avait acheté puma.eth en début d’année.

Au total, près de 10 000 noms de domaines auraient été échangés au cours de la semaine dernière, ce qui montre bien l’engouement pour ces derniers. C’est, semble-t-il, une tendance de fond. Il y a quelques jours, Ethereum Name Service rapportait que 301 000 nouveaux enregistrements de noms avaient été effectués en août :

August 2022 stats for ENS - 301K new .eth registrations (total 2.17m names)

- $4.7m in protocol revenue (all goes to the @ENS_DAO)

- 2,744 ETH in revenue (3rd highest month)

- 34K new eth accounts w/ at least 1 ENS name (total 540k)

- >99% of OpenSea domain vol pic.twitter.com/utU8i4cBMT — ens.eth (@ensdomains) September 1, 2022

Sur la même période, le protocole a généré 4.7 millions de dollars de revenus. La baisse des cours de cryptomonnaies, et des frais de transaction sur Ethereum, a permis à une nouvelle vague d’utilisateurs d’avoir accès aux noms de domaines. L’engouement pour les NFTs d’Ethereum Name Service ne semble donc pas près de s’essouffler.

Source : OpenSea

