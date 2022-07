Le nom de domaine « 000.eth » se vend pour plus de 300 000 dollars

Le nom de domaine Ethereum « 000.eth » vient de trouver preneur pour 300 ETH, soit près de 320 000 dollars lors de la vente. L'intérêt pour Ethereum Name Service (ENS) et ses noms de domaine décentralisés ne faiblit pas, et les ventes de noms de domaines composés de 3 chiffres le prouvent.

Une impressionnante vente pour un nom de domaine

Ethereum Name Service (ENS) est un fournisseur de noms de domaine pour la blockchain Ethereum. Ces noms de domaines sont des tokens non fongibles (NFT), considérés comme étant la pierre angulaire des sites Web décentralisés. Aujourd'hui, ils sont surtout utilisés comme alternative aux adresses Ethereum, car plus lisibles et simples à utiliser qu'une suite de caractères aléatoires.

Depuis quelques mois, les noms de domaine numériques d'Ethereum Name Service (ENS), comme 123.eth ou 456.eth par exemple, s'arrachent à prix d'or.

La raison ? La rareté évidemment, mais pas que. Tout d'abord, les chiffres sont universels, ce qui implique une plus forte demande que n'importe quel mot de n'importe quelle langue.

Ensuite, certains collectionneurs souhaitent détenir de tels noms de domaines pour qu'ils correspondent à l'identifiant de leurs NFTs. Par exemple, le propriétaire du Bored Ape n°7000 pourrait vouloir être en possession de 7000.eth.

Dernier exemple en date de la folie s'étant emparée des noms de domaines de ce type, « 000.eth » vient de se vendre pour 300 ETH, soit près de 320 000 dollars lors de la vente.

Purement symbolique, il convient de préciser que les noms de domaines .eth se limites à 3 caractères, il s'agit donc en théorie de l'une des combinaisons les plus primaires possibles sur Ethereum Name Service.

the ENS domain 000.eth just sold for 300 ETH ($320,000 USD) pic.twitter.com/gnKh5wu67e — ENS Journal (@ensjournal) July 3, 2022

Cette vente intervient dans la foulée d'une autre vente surprenante, celle de « porno.eth » pour pas moins de 184 ETH.

De plus, la vente de « 000.eth » représente la 2e vente la plus élevée de tous les noms de domaines décentralisés, après la vente de « paradigm.eth » pour 420 ETH l'année dernière, soit près d'1,5 million de dollars lors de la vente.

Cependant, une partie de la communauté des NFTs rejette la légitimité de la vente de « paradigm.eth » et considère donc la vente de 000.eth comme la plus onéreuse à ce jour.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le prix plancher des noms de domaines .eth avec seulement trois chiffres est de 28,5 ETH. En ce qui concerne les ENS composés de quatre chiffres, le prix plancher avoisine les 2 ETH.

👉 En savoir plus sur Ethereum Name Service (ENS)

Un riche collectionneur de NFTs

L'acheteur anonyme semble être un habitué des transactions de ce genre. En effet, la semaine dernière, il a acheté le NFT #299 de la collection Fidenza pour 85 ETH et le Bored Ape n°3553 pour 115 ETH.

Comme on peut le consulter sur son profil OpenSea, il a également fait une offre à 150 ETH au détenteur du nom de domaine « ape.eth » en vue de l'acquérir. L'offre ayant expiré, le propriétaire de ce nom de domaine ne semble pas prêt de le vendre à un tel prix.

Il sera intéressant de suivre les futures actions de ce collectionneur. Fera-t-il d'autres offres impressionnantes afin d'acquérir « ape.eth » ? Cherchera-t-il à obtenir d'autres noms de domaine .eth pour des sommes astronomiques ?

