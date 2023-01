2,8 millions d’ENS : 80 % des noms de domaines sur Ethereum ont été créés en 2022

Si l’année écoulée a été catastrophique si l’on se focalise uniquement sur les prix, cela a pourtant été une année charnière pour de nombreux projets, qui se sont attelés à créer des bases solides pour le futur. Parmi eux, il y a Ethereum Name Service (ENS), qui a vu 80 % de ses enregistrements se faire sur 2022.

En effet, 2,2 millions d’ENS ont été enregistrés sur les douze derniers mois, tandis que le protocole en compte un peu plus de 2,8 millions au total :

Over 2.2m ENS names were registered in 2022 (that's 80% of ALL names created) 🤯

— ens.eth (@ensdomains) January 1, 2023