La Chine s'apprête à lancer sa place de marché nationale dédiée aux NFT

Dans son élan de transition technologique et de modernisation, la Chine s'apprête à déployer sa propre plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT). Bien que les cryptomonnaies et le minage de ces dernières demeurent interdits sur le territoire chinois, le gouvernement continue de percevoir un grand intérêt dans l'univers des NFT et du metaverse.

La Chine annonce sa propre plateforme de NFT

Alors que la Chine ne cesse de durcir le ton vis-à-vis des cryptomonnaies et du minage, lesquels sont désormais totalement interdits sur le territoire, le pays du Milieu va très bientôt célébrer l'ouverture de sa propre plateforme entièrement dédiée aux tokens non fongibles (NFT).

Conformément aux habitudes de la République populaire de Chine, ladite plateforme sera encadrée par le gouvernement. Plus précisément, la place de marché, qui portera le nom de « plateforme d'échange d'actifs numériques de Chine » (traduction littérale), sera gérée par les sociétés Art Exhibitions China et China Technology Exchange, toutes deux soutenues par le gouvernement, mais également avec la société privée Huban Digital.

Une cérémonie sera organisée le 1er janvier 2023 à Pékin, la capitale du pays, afin de célébrer l'événement.

Cette plateforme servira notamment à prévenir de « spéculations excessives », selon les mots du journaliste Yin Tao Xiangyuan :

« À l'heure actuelle, les produits de base et les règles de négociation spécifiques [au secteur des NFT] sont toujours à l'étude et en discussion. Par exemple, il y a déjà des exigences concernant le délai et les frais de transactions, et la spéculation excessive sur le marché secondaire peut être évitée en formulant des processus de négociation normalisés et des normes appropriées. »

À la fin du mois de novembre dernier, le tribunal de Hangzhou avait officiellement défini les NFT comme des biens virtuels protégés par la loi, précisant dans le même temps que ces derniers avaient les mêmes caractéristiques de propriété qu'un bien classique, à savoir « la valeur, la rareté, la contrôlabilité et la négociabilité ».

Par ailleurs, les NFT bénéficient d'un statut particulier en Chine en comparaison avec le reste du monde, puisqu'ils portent la désignation spéciale d'« objets de collections numériques » et non pas de NFT. De plus, il n'est possible de s'en procurer qu'avec de la monnaie fiduciaire, les cryptomonnaies étant interdites.

Source : Sina

