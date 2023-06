Pendant que la SEC multiplie ses attaques contre les acteurs de l'industrie Web3, les développeurs du secteur se concentrent sur la création de nouvelles innovations. Dernièrement, l'Ethereum Name Service (ENS) a annoncé le futur lancement d'un domaine de premier niveau (TLD) en « .box ».

Qu'est-ce que cela signifie ? Rapidement, un TLD est l'entité finale composant un nom de domaine. Par exemple, lorsque vous tapez dans une barre de recherche « cryptoast.fr », le TLD de cette adresse est « .fr ».

Avec le nouveau TLD en .box, l'ENS cherche à rapprocher l'univers de la blockchain et celui des noms de domaine : enregistrés sur la blockchain Ethereum (ETH), les noms de domaine finissant par .box seront en mesure d'interagir avec le protocole DNS.

Ainsi, selon Nick Johnson, fondateur de l'ENS, cette nouvelle innovation réduit une fois de plus la distance séparant les solutions du Web2 et du Web3 :

« Nous sommes ravis d'avoir « .box » comme pionnier du TLD DNS routable, natif blockchain, activé par ENS. Ces ponts entre Web2 et Web3 sont essentiels pour apporter des cas d'usage décentralisés à un public plus large [...] En s'appuyant sur l'ENS, cela s'inclut dans l'objectif global de faire de la dénomination décentralisée une norme simple et utilisable. »