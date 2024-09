La Bitcoin DeFi pourrait dépasser la TVL d'Ethereum dans 2 ans, prédit un contributeur de Core DAO

Brendan Sedo, contributeur de Core DAO, estime que la finance décentralisée (DeFi) de Bitcoin pourrait dépasser la TVL d'Ethereum d'ici 2 ans. Avec l'émergence de solutions comme les bridges trustless et les rollups, une grande partie des 1 000 milliards de dollars détenus en Bitcoin pourrait entrer dans l'écosystème DeFi.

Le flippening que les fans d'Ethereum n'attendaient pas

Un des sujets les plus discutés concernant le développement de la blockchain Bitcoin est celui des solutions de scalabilité, qui pourraient lui permettre de servir un nombre plus important d'utilisateurs. En effet, la blockchain Bitcoin, en l'état, ne peut pas gérer plusieurs milliards d'utilisateurs simultanément.

Diverses infrastructures ont été mises en place, comme le Lightning Network, souvent critiqué par ceux qui ne l’utilisent pas, mais qui est quotidiennement utilisé. D'autres solutions en développement pourraient offrir davantage de transactions à moindre coût, tout en permettant plus de programmabilité, notamment des smart contracts similaires à ceux d'Ethereum.

Ces solutions ont suscité de nombreuses discussions et sont largement critiquées en raison des compromis effectués par ces nouvelles infrastructures.

Cependant, Brendan Sedo, contributeur de la sidechain Bitcoin Core DAO, a exprimé son enthousiasme pour ces différentes solutions lors de son intervention auprès de Cointelegraph à la Korea Blockchain Week :

« Si vous regardez Bitcoin, il y a plus de 1 000 milliards de dollars qui y sont stockés. [...] Vous pourriez raisonnablement envisager qu'une grande partie de ce capital se retrouve sur une autre blockchain — surtout avec les solutions comme les bridges trustless et les rollups qui sont en train d'émerger. [...] Il est évident qu'il faut amener une partie de cette liquidité sur une autre blockchain et créer ainsi plus d'opportunités pour Bitcoin. »

Actuellement, la capitalisation de Bitcoin dépasse 1 100 milliards de dollars, et diverses innovations sont en cours, comme BitVM, qui pourrait permettre la création de rollups sur la blockchain leader du marché.

La finance décentralisée peut-elle vraiment reposer sur Bitcoin ?

Core est la sidechain Bitcoin avec la plus grande valeur totale verrouillée (TVL), dépassant 307 millions de dollars, devant des infrastructures comme Rootstock ou Stacks (STX).

Cependant, ces infrastructures ne bénéficient pas de la sécurité de Bitcoin. Elles fonctionnent majoritairement en preuve d'enjeu (PoS) et dépendent d'une poignée d'acteurs ou de détenteurs de cryptomonnaies, souvent avec une tokenomics douteuse et centralisée.

Si l'on considère que la TVL de ces infrastructures repose sur Bitcoin, on pourrait également inclure les ETF Bitcoin spot, une infrastructure économique centralisée avec plus de 17 milliards de dollars de BTC sous gestion, ce qui en fait l'infrastructure avec la 2e plus grande TVL après Ethereum.

Pour être précis, seules les infrastructures où les Bitcoins sont réellement conservés sans tiers de confiance peuvent être considérées comme une surcouche de Bitcoin. À ce jour, seul le Lightning Network correspond à cette définition.

Au-delà du réseau Lightning, des infrastructures comme RGB reposant sur le principe de validation côté client pourraient également permettre d'apporter une programmabilité et scalabilité presque infinie.

Sources : Cointelegraph, DefiLlama

