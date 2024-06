Le top 5 des token unlocks à connaître en juin 2024

Alors que le mois de mai a été marqué par des déblocages de tokens importants sur plusieurs projets majeurs, la tendance devrait se poursuivre en juin. Plusieurs événements de ce type sont attendus ce mois-ci, avec un impact potentiel non négligeable sur les prix des cryptomonnaies concernées.

Les unlocks de tokens à prévoir pour juin : 600 millions de dollars libérés

Juin s'annonce comme un mois crucial pour les investisseurs crypto, avec plusieurs « token unlocks » importants qui pourraient avoir un impact significatif sur le prix des tokens concernés. C'est le cas d'Arbitrum (ARB) ou d'Aptos (APT) par exemple, 2 projets qui libèreront des tokens d'ici quelques semaines.

Selon les données du site Token Unlocks, voici les principales libérations de tokens à surveiller pour le mois de juin :

Les « token unlocks » prévus en juin 2024

Arbitrum (ARB)

Quantité : 92,65 millions de tokens ARB ;

: 92,65 millions de tokens ARB ; Valeur (31/05) : 105 millions de dollars ;

: 105 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 3,20 %.

Arbitrum, le célèbre layer 2 construit sur la blockchain Ethereum, prévoit un déblocage de 92 millions de tokens ARB le 16 juin 2024. D'après son calendrier, le projet prévoit une libération progressive de tokens sur une période de 4 ans.

L'impact du token unlock de juin sur le cours de l'ARB est difficile à prévoir. Cependant, il est possible que l'augmentation de l'offre de tokens entraîne une pression à la baisse sur les prix. En effet, un plus grand nombre de tokens disponibles à la vente pourrait augmenter la pression vendeuse et diluer le prix de l'ARB.

Il est également possible que le déverrouillage ait un impact positif sur le prix. Cela est dû au fait que le déverrouillage pourrait donner aux investisseurs une confiance accrue dans le projet Arbitrum. De plus, l'augmentation de l'offre de tokens pourrait rendre l'ARB plus attrayant pour les nouveaux investisseurs.

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions d'APT ;

: 11,31 millions d'APT ; Valeur (31/05) : 102,69 millions de dollars ;

: 102,69 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,59 %.

Aptos, une blockchain basée sur le langage Move, a connu un lancement prometteur en octobre 2022 avec son token natif APT. Mais un élément clé à prendre en compte pour les investisseurs est le calendrier de déblocage des tokens, qui pourrait avoir un impact significatif sur le prix du token APT à court et à moyen terme.

Aptos prévoit un déblocage de 11 millions de tokens APT le 12 juin 2024, soit 2,59 % de sa supply en circulation. Ce montant représente près de 102 millions de dollars au cours actuel de l’APT

Optimism (OP)

Quantité : 31,34 millions d'OP ;

31,34 millions d'OP ; Valeur (31/05) : 78,04 millions de dollars ;

78,04 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,88 %.

La blockchain Optimism poursuit ses émissions de tokens et débloquera 78 millions d'OP, soit 2,88 % de son offre en circulation, le 30 juin 2024. Au cours actuel de l'OP, cela représente plus de 78 millions de dollars.

Optimism présentera son programme de gouvernance au mois d'août. D'après CoinMarketCal, il sera composé d'un système de récompense pour les contributions aux gouvernances qui font progresser la décentralisation, à l'amélioration de certains processus et la mise en place d'un mécanisme de vote.

Starknet (STRK)

Quantité : 64 millions de tokens STRK ;

64 millions de tokens STRK ; Valeur (31/05) : 78,08 millions de dollars ;

78,08 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 5,61 %.

Starknet, un layer 2 pour Ethereum, a fait son entrée dans le secteur crypto en février 2024 avec le lancement et airdrop de son token natif, le STRK.

En simplifiant les transactions et en les regroupant hors de la chaîne principale d'Ethereum, Starknet permet de réduire considérablement les frais de transaction et d'augmenter la vitesse de traitement de ces dernières, rendant ainsi les applications décentralisées (dApps) plus accessibles.

Starknet verra débloquer près de 6 % de sa supply en circulation le 15 juin prochain, soit environ 78 millions de dollars. L’événement marque également le début d'unlocks réguliers à destination des premiers investisseurs et de l'équipe du projet.

dydx (DYDX)

Quantité : 33,33 millions de tokens DYDX ;

33,33 millions de tokens DYDX ; Valeur (31/05) : 67,33 millions de dollars ;

67,33 millions de dollars ; Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 11,91 %.

DYDX, un exchange décentralisé (DEX) populaire sur la blockchain Ethereum et spécialisé sur les de dérivés, connaîtra un déverrouillage important de ses tokens le 1er juin 2024. Le projet débloquera 33 millions de tokens, soit près de 12 % de son offre en circulation.

En plus de ces 5 déblocages, d'autres token unlocks sont à surveiller de très près pendant le mois de juin :

Le 1er juin, le projet Sui débloquera l’équivalent de 2,78 % de ses tokens actuellement en circulation, soit environ 66 millions de dollars ;

actuellement en circulation, soit environ 66 millions de dollars ; Le 14 juin, le projet Immutable débloquera 1,72% de son offre en circulation pour une valeur de 56 millions de dollars au cours actuel du token IMX ;

pour une valeur de 56 millions de dollars au cours actuel du token IMX ; Space ID débloquera 78 millions de token ID le 22 juin 2024. Prudence, ce montant représente 18 % de sa supply en circulation.

Source : Token Unlocks

