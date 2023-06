La Française des jeux (FDJ) lance un jeu blockchain : « Ultimate Numbers »

La Française des jeux poursuit son exploration des technologies liées au Web3. Elle annonce en effet le développement d’un jeu blockchain, qui permettra aux utilisateurs de collectionner des tokens non fongibles (NFTs).

FDJ se lance dans la blockchain avec un jeu

La nouvelle a été annoncée à l’occasion du salon Viva Technology de Paris, qui a lieu du 14 au 17 juin. La FDJ y présente les nouvelles technologies qu’elle explore actuellement : la technologie haptique, les jeux phygitaux… Et la blockchain. Le groupe continue son objectif « d’exploration de l’écosystème et des nouveaux usages du Web3 », par un nouveau titre : Ultimate Numbers.

Basé sur des cartes numériques sous forme de NFTs, il permettra aux joueurs de participer à des ligues hebdomadaires, afin d’être classés et d’obtenir des récompenses elles aussi sous forme de tokens non fongibles. Le jeu a été développé en partenariat avec Cometh, une startup française spécialisée dans le Web3. La FDJ avait par ailleurs participé à son financement à la fin de l’année 2021.

En plus de cela, la marque FDJ propose des expériences dans le metaverse The Sandbox, sur une parcelle achetée au cours de l’année 2022. Plusieurs quêtes seront disponibles, afin de localiser des « trèfles d’or », et de gagner des récompenses.

La percée de la FDJ dans le Web3

Le Web3 a été identifié comme un des cinq grands sujets d’innovation de la FDJ. La numérisation progressive des jeux d’argent passera par la blockchain selon la marque, qui souhaite se positionner sur un secteur peu occupé en France – pour rappel la Française des jeux est la seule société à être autorisée à proposer des jeux d’argent via des buralistes.

Il y a en effet un enjeu légal : Ultimate Numbers ne pourra ainsi être lancé que lorsque le Parlement aura achevé des travaux d’encadrement législatifs, qui sont en cours. Mais la marque compte poursuivre son exploration :

« Le groupe FDJ souhaite ainsi anticiper et maîtriser les nouvelles tendances liées aux technologies blockchain, au métavers et aux NFT. »

Le secteur de la blockchain montre donc son intérêt pour les jeux qui mêlent argent et ludicité.

