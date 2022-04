The Sandbox se préparerait à lever pas moins de 400 millions de dollars

The Sandbox en quête de nouveaux investisseurs

The Sandbox (SAND), le metaverse à succès qui a récemment vu son nom placé dans le top 100 des entreprises les plus influentes selon le prestigieux Time Magazine, serait en train de se préparer à lever 400 millions de dollars.

L'information a été communiquée de façon exclusive et sous couvert d'anonymat à nos confrères de Bloomberg, l'information étant secrète et la levée de fonds privée.

Un tel apport de capital serait 4 fois plus important que le précédent effectué en novembre dernier dans le cadre d'un round de série B, qui avait su réunir 93 millions de dollars. Ainsi, avec 400 millions de dollars supplémentaires dans son portefeuille, The Sandbox verrait sa valorisation propulsée à 4 milliards de dollars.

Cette annonce intervient tout juste 2 semaines après que Sébastien Borget, le co-fondateur de The Sandbox, ait annoncé lors de la Non Fungible Conference qui prenait place à Lisbonne au début du mois que The Sandbox allait recruter et effectuer des acquisitions de manière « agressive ».

Plus précisément, il avait expliqué que The Sandbox pourrait racheter des entreprises qui présentent des expériences innovantes pour les metaverses, avant d'ajouter que la firme avait doublé son personnel entre l'année 2021 et l'année 2022.

L'information, révélée ce 19 avril, reste sujette à des modifications dépendantes de l'évolution du marché et de la demande des investisseurs.

👉 Pour aller plus loin : Metaverse - comprendre ces mondes virtuels basés sur la blockchain et les NFTs



Des partenariats à grande échelle

Avec plus de 2 millions de joueurs enregistrés alors qu'il se trouve encore en phase alpha, The Sandbox s'inscrit comme un pionnier des metaverses. De nombreuses personnalités et entreprises internationales ont rapidement su flairer l'intérêt de ce monde unique où les parcelles s'arrachent à prix d'or.

Effectivement, The Sandbox compte actuellement des partenaires de choix de tous univers comme Snoop Dogg, Deadmau5, Avenged Sevenfold, et même des entreprises comme Adidas, Atari ou encore le South China Morning Post.

Les choses se sont rapidement accélérées depuis ce début d'année 2022 pour The Sandbox, qui a vu des organismes aussi divers et variés que la Banque HSBC, les groupes Carrefour et Casino, ou encore Ubisoft prendre pied dans son metaverse.

Plus récemment, c'est la firme française Ledger qui a officialisé un partenariat avec The Sandbox pour éduquer les participants du metaverse sur la sécurité de leurs cryptomonnaies. Une initiative intéressante dans un contexte où les hacks et les tentatives d'hameçonnage se multiplient face au succès des actifs numériques.

Le SAND, le token natif de The Sandbox, a réagi positivement à la nouvelle et a imprimé une hausse de son cours de l'ordre de 11,12% à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

Cours du SAND sur 24h - TradingView SAND/USD

Le SAND occupe actuellement la 42e place du podium des cryptomonnaies avec plus de 3,4 milliards de dollars de capitalisation boursière .

👉 À lire également : Meta prévoit une commission de 47,5% pour les ventes de NFT dans son metaverse

Sources : Bloomberg, TradingView

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.