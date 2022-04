Meta prévoit une commission de 47,5% pour les ventes de NFT dans son metaverse

Comme le rapporte le média CNBC, Meta confirmait lundi dernier que certains créateurs de son monde virtuel Horizon Worlds pourraient désormais vendre des actifs numériques – dont des NFT. Le projet de metaverse de la société est en cours depuis quelque temps, il est donc logique qu’un système d’achat et de vente soit testé petit à petit.

Mais ce que Meta n’a pas annoncé officiellement, c’est la manière dont l’entreprise se rémunérera sur ces ventes. Le groupe a confirmé à CNBC qu’il pourrait demander une commission de 47.5%, sur chaque vente de NFT. Ces frais exorbitants incluent « des frais de plateforme matérielle » à 30%, si le joueur choisit de vendre sur le Meta Quest Store. Ainsi que des frais de vente « classiques » appliqués par Horizon Worlds (17.5%).

Pour comparaison, les commissions appliquées par OpenSea, le leader des ventes de NFT, s’élèvent à 2.5%. LooksRare, un de ses rivaux, ne prend quant à lui que 2%. Les près de 50% pris par Meta ont donc suscité des commentaires particulièrement négatifs de la part de la communauté crypto.

The 'pretty competitive' 47.5% sales fee for @Meta's planned #NFT platform is perhaps the greatest example of being completely and utterly out of touch with something that I have ever witnessed. #ZuckBux #Hopeless - article via @BusinessInsiderhttps://t.co/RpqwE4EJ0E

— Pranksy 📦 (@pranksy) April 13, 2022