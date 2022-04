Ledger débarque dans le metaverse de The Sandbox (SAND) pour promouvoir la sécurité

Lors de la Non Fungible Conference (NFC) de Lisbonne, qui a démarré ce lundi, Ledger et The Sandbox ont marqué la journée en annonçant un partenariat.

Les deux marques sont des références dans leur secteur, la première pour ses hardwares wallets, et la seconde pour son metaverse. L’annonce a été officialisée lors de la prise de parole de Ian Rogers, directeur de l’expérience chez Ledger :

Did you listen to @iancr's keynote at @NFCsummit?

If you did, you probably heard some exciting news about Ledger partnering with a little #Metaverse project called @TheSandboxGame...

Keep your eyes and ears open for more info, coming soon! pic.twitter.com/teBZnzSbeM

— Ledger📍@NFC Lisbon (@Ledger) April 4, 2022