Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Temporisation du marché et congestion du réseau

Le réseau Bitcoin est de nouveau très sollicité suite à l’arrivée d’une nouvelle vague de transactions Inscriptions de type texte/BRC-20. Pendant ce temps, le comportement de prise de profit des spéculateurs ralentit, nous rapprochant d’un point de test du biais haussier à court terme.

Temporisation du marché et congestion du réseau

Suite à la forte hausse du mois de novembre, le prix du bitcoin (BTC) stagne entre la borne haute des 38 000 dollars et un support plausible entre 36 000 dollars et 35 000 dollars. Tandis que le prix respire et que le momentum du marché retourne au point mort, l’activité on-chain reprend de plus belle, les transactions Inscriptions inondant le mempool.

Aujourd’hui nous documenterons à la fois l’activité sur le réseau Bitcoin et le comportement des spéculateurs sur le marché du BTC.

Figure 1 : Cours du bitcoin (BTC)

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Forte reprise des Inscriptions

Depuis notre dernière étude des Inscriptions, le réseau Bitcoin a enregistré une hausse notable de l’activité on-chain. Il semble qu’une quatrième vague d’Inscriptions, encore dominée par le format texte/BRC-20, soit en cours et provoque une nouvelle fois une congestion palpable.

En effet, le nombre de transactions en attente dans le mempool est en augmentation depuis la fin du mois d’octobre et atteint les niveaux enregistrés lors des précédentes vagues d’Inscriptions texte/BRC-20.

Figure 2 : Nombre de transactions Inscriptions quotidiennes

Ces transactions peu gourmandes en termes d’espace de bloc sont pourtant très nombreuses, représentant souvent plus de la moitié des transactions réalisées au cours d’une journée De plus, la part des frais de transactions payées par les Inscriptions a repris une hausse croissante, atteignant près de 45% des frais totaux au cours des derniers jours.

Cela signifie qu’un volume conséquent de BTC est dépensé par les créateurs d’Inscriptions pour voir leur transaction inclue dans le prochain bloc, représentant plus d’un tiers des frais totaux.

Figure 3 : Part des frais de transactions quotidiens associée aux Inscriptions

L’importance des frais associées aux transactions Inscriptions permet à un grand nombre d’entre elles de bénéficier d’une priorité augmentant leur consommation d’espace dans les blocs récents, provoquant par ricochet une pression haussière sur le marché des frais.

En combinant la congestion du réseau Bitcoin à cette hausse des frais, on peut observer une accumulation massive du nombre de transactions dans le mempool, avec près de 295 blocs en attente. Cette situation, bien que désagréable pour certains utilisateurs du réseau, est particulièrement bienvenue et rentable pour les mineurs de Bitcoin.

Figure 4 : Visualisation du mempool de Bitcoin

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Test du biais haussier à court terme

Depuis la fin du mois d’octobre, le cours du Bitcoin suscite beaucoup d’attention du fait de la cassure haussière du niveau des 30 000 dollars. Nous l’avions vu, cette hausse a permis aux investisseurs et aux spéculateurs d’atteindre un niveau de profit latent suffisant pour générer une période de prise de bénéfice palpable.

Concernant le comportement des spéculateurs (STH), nous pouvons observer une divergence entre l’action de prix du BTC et l’intensité de la prise de profit.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

En mesurant l’état de profit/perte des volumes déposés par les spéculateurs sur les exchanges centralisés et supposant que ces BTC sont déposés à des fins de dépense, on obtient un aperçu clair du comportement de dépense à court terme :

Volumes de BTC déposés en perte (prise de perte) ;

Volumes de BTC déposés en profit (prise de profit) ;

Flux nets (profit - perte).

Figure 5 : Dépôts en profit/perte des STH sur les exchanges

Ainsi, il apparaît que la rentabilité des dépôts des spéculateurs sur les exchanges ralentit graduellement au cours des dernières semaines pour se rapprocher de la neutralité.

Une certaine logique semble se manifester en trois étapes :

Hausse des flux entrants durant la hausse (dépôts des BTC et prise de bénéfice) ;

(dépôts des BTC et prise de bénéfice) ; Stagnation des flux entrants dans le prolongement de la tendance (prise de profit tardive) ;

(prise de profit tardive) ; Ralentissement et chute des flux entrants alors que le prix s’apprête à corriger (fin de la prise de profit et préparation d’une potentielle vague de prise de perte).

Le STH-SOPR corroborant ces observations, nous sommes en mesure de reconnaître que le comportement de prise de profit à court terme s’est estompé au point de tester la zone neutre (STH-SOPR = 1).

Ceci indique qu’un test du biais haussier à court terme est à prévoir dans les jours à venir. Au cours de l’année 2023, les divergences entre le STH-SOPR et le prix du BTC ont souvent engendré une correction du prix allant de - 5% à plus - 15%.

Figure 6 : STH-SOPR

Le STH-SOPR testant actuellement son support, nous pouvons déterminer que :

Un rebond du STH-SOPR sur la zone neutre signalera une continuation de la tendance haussière ;

; Une cassure de la zone neutre et sa conversion en tant que résistance signalera une inversion de la tendance et une potentielle correction sous les 36 000 dollars.

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, visionnez notre podcast à ce sujet :

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette semaine indique que le réseau Bitcoin est de nouveau très sollicité suite à l’arrivée d’une nouvelle vague de transactions Inscriptions de type texte/BRC-20.

Alors que de nombreuses transactions Inscriptions inondent le mempool et congestionnent le réseau, la pression induite sur le marché des frais poussent le frais moyen à la hausse pour le plus grand bonheur des mineurs de Bitcoin.

Pendant ce temps, le comportement de prise de profit des spéculateurs ralentit à mesure que la hausse du BTC perd en intensité.

Nous sommes maintenant proche d’un point de test du biais haussier à court terme, qui déterminera si le cours du BTC entame finalement une correction très attendue par les derniers entrants.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.