Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) - Comprendre l'effet des BRC-20 sur le réseau

De nombreuses transactions Inscriptions ont inondé le réseau au cours des dernières semaines, dans le but de stocker des données dans la blockchain de Bitcoin. Congestion du mempool, hausse des frais : quelles ont-été les conséquences sur le réseau ? Analyse on-chain de la situation.

Le Bitcoin tient le niveau des 27 000 dollars

Suite à la volatilité des semaines passées, le prix du Bitcoin (BTC) a invalidé une tentative de cassure du range compris entre 30 000 dollars et 27 000 dollars, enregistrant un creux hebdomadaire aux alentours de 26 800 dollars.

Pendant que le marché oscille sans direction claire, le réseau Bitcoin a récemment été témoin d'une activité particulièrement élevée, associée à une forme de token basée sur le protocole Ordinals et les Inscriptions : les BRC-20.

Inondant le réseau de centaines de milliers de transactions ayant pour but d'inscrire des données sur Bitcoin, le phénomène a pris une ampleur telle que le mempool s'est retrouvé congestionné.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

En réponse à cette hausse de la demande d'espace de bloc, les frais de transactions ont momentanément explosé, provoquant la stupeur des utilisateurs du réseau. Aujourd'hui, nous étudierons en profondeur ce qu'il s'est passé afin de comprendre comment la récente hype autour des BRC-20 a impacté les opérateurs et les utilisateurs du réseau Bitcoin.

Les Inscriptions inondent le réseau

Au début du mois de mai 2023, le nombre de transactions sur le réseau Bitcoin a explosé, accusant une hausse d'environ 280 000 transactions par jour. Sur la même période, on peut observer une chute du nombre d'adresses actives. En une semaine, ce sont près de 200 000 adresses Bitcoin qui ont arrêté de solliciter le réseau.

En conséquence, la corrélation sur 90 jours entre ces deux métriques a imprimé la plus forte valeur négative jamais enregistrée dans l'histoire de Bitcoin.

Figure 2 : Nombre de transactions et adresses actives

Le constat est clair : un petit groupe d'utilisateurs réalise un nombre considérable de transactions tandis que certaines adresses ralentissent leur activité. Comme nous allons le démontrer, ce phénomène est le résultat d'une demande d'espace de bloc très importante qui a fait croître de manière extrême les frais de transactions et a dissuadé certains utilisateurs de créer des transactions.

En mesurant la part relative des Inscriptions sur l'ensemble des transactions sur Bitcoin au cours des dernières semaines, il apparaît qu'elle a connu une hausse très importante.

Alors qu'elles représentaient moins de 10% du total des transactions journalières à la mi-avril, les Inscriptions ont crû de manière rapide et consistante jusqu'à atteindre un ATH de plus de 60% la semaine dernière.

Figure 3 : Dominance relative des Inscriptions

Nous pouvons aussi noter que les Inscriptions de type Texte (en bleu) ont emboîté le pas aux Inscriptions de type Image (en orange) et représentent actuellement la grande majorité des nouvelles Inscriptions.

Cela s'explique par le fait que les BRC-20 ne sont finalement que des fichiers JSON stockés dans le champ OP_RETURN d'une transaction Bitcoin. Cette hausse notable de l'usage des Inscriptions a eu pour effet de générer de nombreuses transactions qui ont été stockées dans le mempool en attendant d'être confirmées.

Figure 4 : Nombre de transactions en attente

Cependant, devant le volume toujours croissant de transactions à vérifier, le mempool s'est progressivement rempli, provoquant une congestion graduelle du réseau.

Si près de 25 000 transactions attendaient d'être validées en moyenne à la mi-avril, ce nombre a dépassé 150 000 le 8 mai, indiquant une hausse considérable de la demande d'espace de bloc, des délais de validations dépassant 5 blocs et donc des frais de transactions croissants.

Bien que le réseau ait joué son rôle est procédé la plupart des transactions liées aux BRC-20, la taille du mempool n'est tout à fait revenue à la normale et compte encore près de 50 000 transactions en attente.

Pression sur les frais de transactions

En tentant de valider leurs transactions le plus vite possible, les créateurs de tokens BRC-20 ont manifestement induit une pression intense sur le marché des frais. Cela a eu pour effet de générer une hausse rapide et consistante des frais payés aux mineurs durant la première semaine du mois de mai.

Les revenus issus des frais sont passés de moins de 3 BTC par heure en fin avril à plus 70 BTC par heure le 8 mai, ce qui représente le record absolu des dernières années en termes de revenus horaires des mineurs.

Figure 5 : Revenus des mineurs issus des frais de transactions

Une telle hausse des frais moyens dans le mempool a aussi eu pour effet de limiter le nombre d'utilisateurs du réseau, certains ne pouvant pas se permettre de payer 500 satoshis par vbytes par transaction.

Fort heureusement, ce contexte de frais extrême n'a duré que quelques heures et le frais moyen est très vite redescendu sous les 100 satoshis par vbytes.

Actuellement, les frais moyen du mempool sont revenus à des valeurs tout à fait acceptables et rien ne semble indiquer qu'une telle pression de frais se reproduise sans raison valable.

Ce contexte de forte pression sur les frais a donné lieu à d'importants revenus pour les mineurs, qui ont réalisé plus gains en une seule journée que pendant les derniers mois du marché baissier de 2022.

Pas d'impact sur les fondamentaux de Bitcoin

Bien que de nombreux utilisateurs aient pu s'émouvoir des récents événements, les fondamentaux de Bitcoin n'en ont pas pour autant été altérés.

L’intervalle de bloc, qui mesure le temps passé entre chaque bloc est resté à des niveaux tout à fait normaux, dans une fourchette comprise entre 580 secondes et 620 secondes.

Figure 6 : Intervalle de bloc

Malgré l'importante congestion subie par le mempool durant les semaines passées, le protocole Bitcoin a opéré comme toujours, en produisant un nouveau bloc toutes les dix minutes environ.

Ainsi, la hype de BRC-20 n'aura eu qu'un impact limité et temporaire sur le réseau Bitcoin, générant au passage de juteux profits pour les mineurs.

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Les données de cette semaine démontrent que de nombreuses transactions Inscriptions de type Texte ont inondé le réseau au cours des dernières semaines, dans le but de stocker des données dans la blockchain de Bitcoin.

Cela a provoqué une congestion momentanée du réseau, le mempool étant saturé de transactions en attente. Dans cet environnement de forte demande d'espace de bloc, les frais de transactions ont connu une hausse considérable.

Ce contexte a eu pour effet de dissuader beaucoup d'utilisateurs de réaliser de transactions, tandis que les mineurs de Bitcoin ont enregistré un record de rentabilité rarement égalé.

Enfin, la hype des BRC-20 n'a pas eu d'impact notable sur les fondamentaux du BTC, le réseau continuant traiter les transactions et à produire un bloc toutes les dix minutes environs.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode –

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode –

