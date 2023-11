Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Le bull market est-il lancé ?

Alors que la cassure haussière des 30 000 dollars fournit un signal très encourageant pour le Bitcoin (BTC), le marché des cryptos entre dans une configuration de bull market. Toutefois, la récente prise de profit coordonnée des investisseurs et des spéculateurs a pu compenser la pression d’achat des derniers entrants et freiner la hausse du BTC au niveau des 35 000 dollars.

Le BTC franchit le point de pivot à long terme

Après près d’un an de tentatives infructueuses, le prix du Bitcoin (BTC) a finalement franchi le pivot bull/bear du cycle 2020 – 2023, situé au niveau des 30 000 dollars.

Figure 1 : Prix du BTC et pivot bull/bear du cycle 2020 - 2023

Nous documentons l’évolution du marché crypto via l’analyse on-chain depuis un long moment désormais et il semble que le contexte de marché actuel fournisse un signal très encourageant.

Premièrement, cela envoie un message très positif aux investisseurs qui ne seraient pas encore entrés sur le marché, attendant un contexte moins risqué pour s’engager.

Secondement, cela met les investisseurs déjà présents dans un état de confiance très favorable à l’avènement d’une tendance haussière à long terme, communément appelée « bull market » ou « bull run ».

Les cycles de marché du BTC

Il est de notoriété publique que le marché du BTC évolue de manière cyclique. Cela ne signifie pas qu’il se répète nécessairement à l’identique d’un cycle à l’autre, mais plutôt qu’il rime et reproduit une certaine dynamique de fond. En effet, la rentabilité du marché oscille entre de périodes de croissance et de chute de la richesse détenue au sein de l’offre en circulation.

Le graphique suivant représente les oscillations du pourcentage d’offre de BTC en profit entre :

la moyenne historique , signalant le pivot entre les contextes haussiers et baissiers

, signalant le pivot entre les contextes haussiers et baissiers les valeurs statistiquement élevées , enregistrées lors des phases de bull market avancées

, enregistrées lors des phases de bull market avancées les valeurs statistiquement basses, enregistrées lors des phases de bear market avancées

Au cours de l’année 2023, le pourcentage d’offre en profit est passé de valeurs statistiquement basses (inférieure à 50%) à des valeurs de rentabilité plus communes, oscillant autour de sa moyenne dès le second trimestre.

Figure 2 : Bandes de déviation de l'offre de BTC en profit

Depuis peu, cette métrique a franchi de manière significative la moyenne historique, le taux d’offre en profit se situant actuellement à près de 83%.

Cette nette amélioration de la rentabilité du marché renforce le constat selon lequel nous entrons dans un contexte de bull market et de biais haussier à long terme.

Mesurer la rentabilité latente des investisseurs (UTXOs âgés de plus de 155 jours) et des spéculateurs (UTXOs âgés de moins de 155 jours) permet de visualiser ces cycles de croissance et chute de la richesse de manière concise.

Nous retrouvons ici les signaux du modèle de transition bear → bull : lorsque la rentabilité latente à court terme est supérieure à la rentabilité latente à long terme lors d’un contexte de bear market, c’est que ce dernier touche à sa fin .

Figure 3 : Ratios MVRV des investisseurs et des spéculateurs

Ce modèle, présenté pour la première fois (et en exclusivité) par Cryptoast Research en septembre 2022, a signalé avec une précision chirurgicale la totalité des transitions entre fin du bear market et début de bull market de l’histoire du marché du BTC.

Si la rentabilité à long terme offre un signal clair de la dynamique cyclique en cours, la rentabilité à court terme permet de signaler les points de tension ponctuels de manière précise.

Actuellement, la rentabilité latente à long terme continue sa croissance, l’investisseur moyen détenant un profit de + 69%. La récente hausse du cours du BTC au-dessus des 34 000 dollars a aussi poussé les spéculateurs dans un état de profit important, avec un bénéfice moyen de + 20%.

La condition des investisseurs et de spéculateurs

En reprenant la méthode évoquée plus haut, nous pouvons aussi jauger la condition des participants via le pourcentage d’offre en profit de différents groupes.

Concernant les investisseurs, la rentabilité de leur offre évolue de manière lente et progressive, comme nous avons pu l’illustrer précédemment.

Les investisseurs ont tendance à connaître :

des périodes de forte rentabilité (> 98% d’offre en profit) durant les phases avancées des bull market

(> 98% d’offre en profit) durant les phases avancées des bull market des périodes de faible rentabilité (< %60 d’offre en profit) durant les phases avancées des bear market

Figure 4 : Pourcentage d'offre en profit des investisseurs

Actuellement, le taux de profit à long terme est de 81,2%, ce qui signifie qu’une partie significative des investisseurs sont dans un état de profit latent et sont à même de réaliser des bénéfices (pression de vente potentielle).

Quant aux spéculateurs, la rentabilité de leur offre fluctue de manière plus rapide et réactive, traduisant la sensibilité caractéristique de ce groupe.

Les spéculateurs ont tendance à connaître :

des périodes de forte rentabilité (> 98% d’offre en profit) au niveau des sommets locaux et cycliques du marché

(> 98% d’offre en profit) au niveau des sommets locaux et cycliques du marché des périodes de faible rentabilité (< %2 d’offre en profit) au niveau des sommets creux et cycliques du marché

Figure 5 : Pourcentage d'offre en profit des spéculateurs

Actuellement, le taux de profit à court terme est de 98,1%, ce qui indique qu’une écrasante majorité des spéculateurs sont à même de réaliser des bénéfices, induisant une pression de vente capable de ralentir l’ascension du cours du BTC.

Suivre les mouvements de l’offre

Afin de confirmer les observations amenées ci-haut, nous mesurerons dans cette dernière section les variations de l’URPD, notre objectif étant d’étudier la manière dont l’offre de BTC a été déplacée en réponse à la récente action de prix.

La représentation de l’URPD séparant les investisseurs et les spéculateurs confirment ces observations et signale l’arrivée d’un amas de jeunes BTC dans la zone des 33 500 dollars - 35 000 dollars.

Figure 6 : URPD STH/LTH

Au total, près de 500 000 BTC ont été déplacés des 25 500 dollars - 31 000 dollars (zone associée aux spéculateurs) vers les 33 500 dollars - 35 000 dollars, laissant une trace visible du comportement de dépense qu’a généré la récente opportunité de vente.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Finalement, les données de cette semaine indiquent que la cassure haussière des 30 000 dollars fournit un signal très encourageant aux participants du marché.

Le pourcentage d’offre en profit ayant franchi de manière significative sa moyenne historique, le marché entre dans une configuration de bull market et de biais haussier à long terme.

Alors que la rentabilité latente à long terme continue sa croissance, une écrasante majorité des spéculateurs sont en état de profit, ce qui induit une forte pression de vente potentielle sur le marché.

La récente prise de profit coordonnée des investisseurs et des spéculateurs a effectivement pu compenser la pression d’achat des derniers entrants et freiner la hausse du BTC au niveau des 35 000 dollars.

