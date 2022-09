Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Le niveau des 18 000 dollars tient bon

Alors que la borne basse du range compris entre 18 000 $ et 24 000 $ a fait office de support robuste aux récents mouvements baissiers du marché, le marché est sur le point d'entamer un changement dynamique structurel qui prendra plusieurs mois à se mettre en place. Analyse onchain de la situation.

Bitcoin trouve pied et rebondit au niveau des 18 000 $

Après avoir échoué à s'affranchir par le haut du niveau des 24 000 $, le cours du Bitcoin a entamé une chute le menant une nouvelle fois vers le plancher de prix du marché baissier du cycle 2021 - 2022.

Suite à un test du niveau des 18 000 $ le 6 septembre, le marché a connu une impulsion haussière le menant vers les 22 000 $, signalant un retour de la demande sur le court terme, avec six bougies vertes consécutives au moment d'écrire ces lignes.

Le BTC évolue désormais au sein d'un range dont les bornes basses (18 000 $) et hautes (24 000 $) ont été testées à maintes reprises, il nous reste à déterminer par quelle extrémité le cours du BTC s'en extirpera.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cette semaine, afin de déterminer comment la formation du plancher de marché baissier se développe, nous étudierons :

les dynamiques de profitabilité des dépenses des participants;

plusieurs modèles de planchers onchain, à court et long terme.

Les prises de pertes diminuent

Bien que le BTC soit retourné chercher les 18 000 dollars, les participants n'ont pas démontré de volonté particulière de quitter le marché ou de réaliser des pertes au cours de la semaine passée (de vendre).

En effet, même si les marchés baissiers sont caractérisés par de forts comportements de ventes à pertes, seuls quelques centaines de milliers de dollars de pertes sont enregistrés quotidiennement depuis la fin du mois d'août, une prise de perte minime compte tenu des faibles niveaux de prix et des larges capitulations de mai et juin.

Figure 2 : Profits/Pertes Nets Réalisés



Cette diminution de la réalisation de pertes est une des dynamiques qui pourrait permettre un retour des ventes à profits si le prix du BTC venait à casser par le haut le niveau de 24 000 $ dans un futur proche.

Cependant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car nous ne sommes pas encore sortis d'affaires.

En effet, tant que le ratio de rentabilité des dépenses (SOPR) ne retourne pas à des valeurs positives (SOPR > 1), une tendance haussière constructive à long terme n'est pas à prévoir.

Comme nous l'avons mis en évidence dès le début du mois d'août, le test de ce point de pivot déterminant a mené à un échec de la reprise haussière car les participants ont préféré quitter le marché en vendant proche de leur coût de base plutôt que d'endosser le risque d'un retour aux niveaux de prix actuels.

Figure 3 : Ratio de rentabilité des dépenses



Cela dit, malgré ce rejet de la zone de neutralité (SOPR = 1), cette métrique témoigne d'une tendance haussière encourageante, tout en restant fermement ancrée en territoire baissier pour le moment.

Ainsi, les participants réalisant de moins en moins de pertes, la pression de vente exercée sur le cours du BTC s'en voit amoindrie, ce qui fait chuter les probabilités que le niveau des 18 000 $ soit enfoncé par le bas.

Si vous souhaitez rentrer sur le marché et acheter du bitcoin cela peut être un point d'entrée intéressant.

De multiples indicateurs de bottom



De plus, plusieurs modèles basés sur des indicateurs on-chain semblent signaler que la formation d'un bottom (creux) est en cours.

Nous pouvons, via la rentabilité de l'offre des détenteurs à court terme (STH), créer un indicateur identifiant les creux locaux du marché et donc les potentiels points de retournement suivant les baisses à court terme du prix.

En sélectionnant les périodes lors desquelles plus de 98% du volume de BTC détenus par les STH se trouve en état de perte, nous pouvons isoler les creux locaux (en vert) de manière particulièrement efficace afin de mettre en évidence des potentiels point d'entrée lors des événements de forte volatilité baissière.

Ainsi, la semaine dernière, cet indicateur a signalé un nouveau creux local, lorsque le cours du BTC est revenu tester le plancher du marché baissier actuel au niveau des 18 000 $.



Figure 4 : Offre des détenteurs à court terme en état de perte



Cela ne signifie pas nécessairement que le marché baissier soit terminé, il s'agissait alors d'un point d'entrée relativement intéressant pour ouvrir une position long (haussière) sur le court terme.

Plus encore, nous pouvons, à l'aide d'un modèle se basant sur l'interaction des prix réalisés des STH (< 155 jours) et des LTH (> 155 jours), identifier les transitions entre les phases finales des cycles baissiers et les phases précoces des cycles haussiers.

Les prix réalisés représentant le prix d'achat moyen des BTC acquis par une certaine cohorte de participants, ils représentent leur coût de base et sont une manière d'étudier leur comportement d'achat/vente ainsi que leur rentabilité.

Ainsi, lors de tous les cycles baissiers précédents, lorsque le prix réalisé des STH (en rose) a croisé le prix réalisé des LTH (en bleu) à la baisse, cela a indiqué une accumulation de BTC à court terme proche du plancher du marché baissier, signalant un intérêt notable des investisseurs malgré une faible performance des prix (en violet).



Figure 5 : Prix réalisés des détenteurs à court et long terme



Actuellement, le prix réalisé des STH se situe à près de 900$ au dessus du prix réalisé des LTH, indiquant que nous ne sommes plus très loin d'entamer la phase de transition bear > bull tant attendue par les investisseurs depuis près de deux ans.

Notons toutefois que cette transition prend plusieurs mois à s'installer. Pendant ce temps le comportement de HODLing (absence de vente) et la conviction des acheteurs sont testés.

Enfin, le rapport entre le prix du BTC et la force de l'indice du dollar DXY nous permet d'établir un lien clair entre les deux actifs de la paire de trading BTC/USD, considérée comme la plus observée par les acteurs particuliers et professionnels.

On remarque sur le graphique ci-bas que chaque chute du dollar, mise en évidence par une divergence baissière du RSI (en vert), a donné lieu a de puissants mouvements haussiers pour le marché du Bitcoin et des cryptomonnaies.

Il est donc opportun de souligner la présente divergence haussière du RSI du DXY, en cours de formation depuis mai. Bien qu'elle n'ait pas encore donné lieu à une chute du prix de l'USD, cette dynamique est à observer de près pour les prochains mois tant elle peut catalyser la naissance d'un futur marché haussier.

Figure 6 : Paire BTC/USD et Indice DXY + RSI



Cela dit, restons prudents. Bitcoin évoluant pour la première fois en contexte de Quantitative Tightening (QT), l'inverse du Quantitative Easing, et d'incertitudes sur les dimensions énergétiques et géopolitiques, nous ne pouvons pas savoir comment il réagira en contexte d'adversité majeure.

👉 Retrouvez le Lexique de l'analyse on-chain de Cryptoast

Synthèse de cette analyse onchain

Finalement, les données de cette semaine indiquent que, malgré la légère prise de perte et les contextes macroéconomique et géopolitique dégradés, la borne basse du range compris entre 18 000 $ et 24 000 $ a fait office de support robuste aux récents mouvements baissiers du marché.

De plus, la perte de rentabilité des BTC détenus à court terme ainsi que le modèle de transition bear > bull nous permettent de déterminer qu'un creux local à eu lieu au niveau des 18 000 $ et que le marché est sur le point d'entamer un changement de dynamique structurel qui prendra plusieurs mois à se mettre en place.

Enfin, une potentielle faiblesse à venir sur le dollar, présagée par une divergence baissière du RSI du DXY, pourrait favoriser à la hausse la paire BTC/USD dans un futur proche.

Sources – Figures 2 à 5 : Glassnode ; Figure 6 : Tradingview

