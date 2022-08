Bien que des dynamiques constructives se forment quant à l'engagement des participants, l'invalidation d'un point de pivot important augure une nouvelle vague de prise de pertes et de rentabilité négative sur le court terme. Analyse on-chain de la situation.

Bitcoin avorte sa tentative de retournement

Le cours du Bitcoin (BTC) invalide la résistance des 24k$ et retourne visiter la zone de demande identifiée la semaine passée, provoquant une chute du prix d'environ 10% sur les sept derniers jours.

En réponse à cette baisse, le marché se retrouve à nouveau en état de sous-évaluation, alors que l'activité onchain des participants indique un regain d'intérêt.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cette semaine, nous évaluerons :

l' activité on-chain des participants sur la chaîne Bitcoin ;

l' état de rentabilité du marché et des dépenses des investisseurs ;

la maturation des pièces accumulées au cours des trois derniers mois.

Un léger regain d'activité



Il y a un mois, nous avions identifié un manque significatif d'activité on-chain sur la chaîne de Bitcoin. Indiquant une insuffisance notable de l'intérêt et de l'engagement des participants en réponse à la chute du prix, cette tendance s'est renversée depuis juillet pour apporter un signal mitigé mais constructif.

En effet, depuis le 15 juillet, le nombre d'entités actives sur le réseau Bitcoin a entamé une légère hausse, atteignant aujourd'hui 254 843 entités actives, soit une hausse de 8% sur les 38 derniers jours.

Témoignant d'un regain d'intérêt léger mais notable, cet indicateur met en avant le fait que les participants ont identifié le récent rétablissement du prix comme une potentielle opportunité d'investissement.

Cela dit, la tendance à court terme semble favoriser une nouvelle baisse, il reste à voir si cette activité se maintiendra malgré un retour du prix vers le bas de la zone de demande comprise entre 18k$ et 24k$.

Figure 2 : Entités Actives



Un autre indicateur nous permettant d'étayer cette observation est le nombre de transactions réalisées quotidiennement sur le réseau. Adoptant un comportement similaire au nombre d'entités actives, le graphique ci-bas nous indique que les participants ont entamé un régime d'activité plus soutenu depuis la fin du mois de juin.

Passant de 203 415 à 216 282 transactions (Tx) par jour, la mesure du nombre de Tx journalières est en hausse de 6,3% sur les 58 derniers jours, alors que le cours du BTC a chuté de - 1,7%.

Cette tendance haussière des métriques relatives à l'activité on-chain signale un regain de confiance notable au cours des deux derniers mois, ce qui est très constructif en termes de valeur fondamentale et d'utilisation de la chaîne.

Cela dit, ces indicateurs se situent toujours en territoire de marché baissier et auront besoin de temps pour former une nouvelle dynamique haussière témoignant d'un retour sérieux de l'engagement des utilisateurs et des investisseurs.

Figure 3 : Nouvelles Entités



Ces constats sont corroborés par une hausse du volume de transfert sur la chaîne depuis la fin du mois d'avril.

Bien que les deux pics de volume de mai et juin aient été provoqués par de fortes baisses du prix, occasionnant un important transfert de pièces des détenteurs en perte vers des nouveaux acheteurs, cette tendance a conservé son momentum au cours des mois de juillet et août.

Enregistrant une hausse de plus de 122% en presque trois mois, ce sont près de 280K BTC qui circulent aujourd'hui sur le réseau Bitcoin.

Toutefois, cette hausse du volume est en partie alimentée par des transferts de pièces en profit dont la finalité a été de réaliser de légers gains au cours du mois d'août afin de quitter le marché en anticipant la récente faiblesse du prix.

Figure 4 : Volume de Transfert



Rejet du point de pivot



En effet, le test du point de pivot identifié il y a deux semaines vis-à-vis de la rentabilité des dépenses sur la chaîne se solde pour le moment par un échec, augurant une reprise de la réalisation de perte pour les jours/semaines à venir.

Le graphique suivant nous montre que l'aSOPR a finalement invalidé sur test de la zone neutre (aSOPR = 1) en tant que résistance, indiquant que les dépenses se maintiennent en état de rentabilité négative.

Ce rejet constitue un des éléments les plus délétères sur le court terme, qui me porte à favoriser la prudence quant aux fluctuations du prix pour août et potentiellement septembre.

Cette invalidation de la zone neutre confirme la thèse émise lors de notre précédente analyse selon laquelle de jeunes pièces, âgées de moins de trois mois, ont été dépensées tout au long de la récente hausse, accusant d'une rentabilité négative bien que proche de leurs coûts de base.

Figure 5 : Ratio de Rentabilité des Dépenses



Ce constat est renforcé par l'étude des profits/pertes nettes réalisées sur la chaîne et soutient le fait que certains participants ont profité de la hausse de juillet - août pour clôturer des positions en limitant les pots cassés.

Renforçant l'éventualité que le test des 24k $ nous menait en réalité à un scénario de dead cat bounce, les profits réalisés depuis le mois d'août ont engendré des pertes minimes et même quelques profits, ne dépassant cependant pas le niveau d'un million de dollars par jour.

Ce chiffre est très faible comparativement au schéma similaire, survenu à la fin du mois de mars, où près de 35 millions de dollars de profit avaient été réalisés avant que le marché ne vienne visiter la zone de prix actuelle.

Bien qu'une réalisation de pertes similaire à celle de début juin (en rouge) soit improbable en termes d'échelle, nous pouvons nous attendre à voir certains participants (notamment des détenteurs à court terme) céder à la pression de vente au cours des prochains jours.

Figure 6 : Profits/Pertes Nets



En réponse à la récente chute du prix, le prix spot du BTC a de nouveau croisé à la baisse le prix réalisé du marché. Comme expliqué lors de l'analyse on-chain de la semaine passée, l'échec du prix réalisé à fournir un support au cours du BTC augmente les probabilités qu'une forte pression baissière survienne car le coût de base global des investisseurs est à nouveau supérieur au prix spot.

Une potentielle redistribution des BTC en circulation entre les participants cédant à la pression de vente et les opportunistes voyant en ces niveaux de prix une opportunité d'achat est donc à prévoir si le prix poursuit sa chute.

Bien qu'acheter du BTC en dessous de ce niveau de support psychologique soit un pari haussier aux espérances de gains asymétriques, nul ne sait combien de temps le prix du BTC peut encore évoluer sous le prix réalisé.

De plus, le prix réalisé des détenteurs à long terme (LTH) a aussi été franchi à la baisse, induisant une forte pression de vente sur cette cohorte qui n'a pour le moment libéré que très peu de ventes comparativement à ses pertes non-réalisées.

Figure 7 : Prix Réalisé



👉 Retrouvez le Lexique de l'analyse on-chain de Cryptoast

Synthèse de cette analyse onchain

En somme, les données de cette semaine indiquent que, bien que des dynamiques constructives se forment quant à l'engagement des participants, la tendance baissière prévaut, maintenant que le prix a invalidé le test d'un point de pivot important.

Une hausse modeste mais notable de l'activité on-chain témoigne du fait que l'engagement des participants revient peu à peu, alors que l'utilisation de la chaîne donne des signes de rétablissement encourageants.

Toutefois, l'échec du test de l'aSOPR en tant que résistance et le retour du prix spot sous le prix réalisé augurent une nouvelle vague de prise de perte et de rentabilité négative sur le court terme, qui pourrait permettre au prix de tester la solidité de la zone de demande comprise entre 18k$ et 24k$.

Sources – Figures 2 à 7 : Glassnode

