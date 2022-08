Alors que le cours du BTC bute une nouvelle fois sur les 24k $, la tendance à court terme fourni peu d'information quant aux futurs mouvements du prix. En attendant que le marché prenne sa décision, établissons les niveaux de support/résistance auxquels le prix pourrait réagir, à la hausse comme à la baisse. Analyse on-chain de la situation.

Bitcoin titube sur son point de pivot ?



Le cours du BTC bute une troisième fois sur le niveau des 24k $, sans opérer de cassure franche, tout en se maintenant au dessus de l'EMA21.

Alors que le marché teste un point de pivot déterminant, la tendance à court terme du prix n'a pas encore permis de définir un biais clair pour le moyen/long terme.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cette semaine, afin d'identifier les niveaux de supports/résistances auxquels le prix pourrait réagir, à la hausse comme à la baisse, nous analyserons :

les coûts de base de différentes cohortes d'entités ;

la distribution des prix réalisés des UTXO récemment créés.



👉 Retrouvez toutes les réflexions et les analyses approfondies du Prof. Chaîne sur notre Canal Discord accompagné d'autres experts comme Vincent Ganne !

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Les coûts de base onchain

Afin d'établir des niveaux de support/résistance basés sur les comportements des participants, l'analyse onchain dispose de métriques issues du « prix réalisé ».

Introduit par CoinMetrics en 2018 à travers la « capitalisation réalisée », le prix réalisé d'une pièce représente le prix d'un UTXO - autrement dit d'une fraction de BTC - au moment de son dernier mouvement sur la chaîne.

Que ce soit un changement de propriété ou un transfert entre portefeuilles d'une même entité, cet indicateur mesure le prix spot du BTC à la création d'un UTXO et sert de proxy pour déterminer le coût de base d'une pièce.

Il peut se décliner sous plusieurs formes que nous allons développer plus bas.

Figure 2 : Divers indicateurs de tendance à court, moyen et long terme



Ici, le prix réalisé du marché regroupe les prix réalisés de tous les UTXO existants pour former un coût de base agrégé, servant d'indicateur de rentabilité du marché.

Lorsque le prix réalisé est inférieur au prix spot, le coût de base des détenteurs de pièces est inférieur au prix du marché. L'investisseur moyen est donc en état de profit.

Inversement, lorsque le prix réalisé est supérieur au prix spot, le coût de base agrégé est supérieur au prix du marché. L'investisseur moyen est donc en état de perte, signalant une rare opportunité d'achat.

Actuellement, le prix réalisé se situe environ 9% sous le prix spot : le marché retourne à la rentabilité après avoir passé près d'un mois sous ce niveau clé, entre juin et juillet.

Figure 3 : Prix réalisé du bitcoin (BTC)



👉 Acheter des bitcoins

Le prix réalisé des détenteurs/investisseurs à long terme (LTH) est une variante du prix réalisé se basant sur la dichotomie LTH/STH, séparant les UTXO en deux cohortes : ceux âgés de plus de 155 jours et ceux âgés de moins de 155 jours.

Sachant que les UTXO passant le seuil d'ancienneté de 155 jours ont statistiquement moins de chances d'être dépensés, les détenteurs des telles pièces sont considérés comme des entités à forte conviction avec un comportement de HODLing et une vision à long terme.

Indicateur de rentabilité à long terme du marché, le coût de base des LTH permet d'identifier les périodes de forte sous-évaluation du prix.

Supérieur de 8% au prix spot, il indique que la cohorte des LTH est à nouveau rentable et qu'une période de forte douleur financière à récemment pris fin.

Figure 4 : Prix réalisé des investisseurs à long terme (LTH)



Le prix réalisé des détenteurs/investisseurs à court terme (STH) est le Némésis du prix réalisé des LTH et prend en compte les UTXO âgés de moins de 155 jours. Il sert d'indicateur de tendance à court terme et agit en tant que support/résistance aux fluctuations du marché.

Le prix réalisé des STH servant de support au prix spot et soutient une tendance haussière, ce qui indique que les investisseurs profitent d'une correction pour acheter proche de leur coût de base (confiance).

Le prix réalisé des STH servant de résistance au prix spot et soutenant une tendance baissière indique que les investisseurs profitent d'une hausse pour vendre proche de leur coût de base (méfiance).

Situé autour de 26,8k $, il constitue actuellement un niveau de résistance on-chain à franchir pour confirmer l'avènement d'une tendance haussière constructive.

Figure 5 : Prix réalisé des investisseurs à court terme (STH)



L'exchange qui a le vent en poupe⭐ 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton

👉 Retrouvez le Professeur Chaîne sur Twitter

Distribution des prix réalisés

Une autre manière d’identifier des niveaux de support/résistance autre que via des données de la blockchain Bitcoin est d'étudier l'URPD (UTXO Realized Price Distribution)

Cette métrique assez particulière se présente comme un équivalent du « volume profile » utilisé traditionnellement en analyse technique. Le graphique montre à quels prix l'ensemble actuel des UTXO a été créé.

Ainsi, on peut déceler un fort volume de prix réalisé entre 17,8k $ et 24k $. Il représente la zone dans laquelle le plus de pièces ont changé de propriétaires et signale une zone de forte demande pouvant agir en tant que support.

De plus, une absence de volume entre 24k $ et 26,7k $ indique que très peu de BTC ont été échangés à ces niveaux de prix, ce qui pourrait créer un appel d'air haussier si les 24k $ - 25k $ sont franchis.

Figure 6 : URPD - Distribution des prix réalisés des UTXO



Après avoir identifié différents niveaux de supports/résistances on-chain, voici ce à quoi ressemble leur répartition sur le graphique du cours du BTC :

18k $ - 24k $ : Zone de demande, pouvant agir comme support. Cela dit, si le cours venait à casser le prix réalisé et le prix réalisé des LTH à la baisse, une phase de panique est tout à fait envisageable.

29k $ - 32k $ : Une fois le prix des STH franchi, cette zone d'offre représente, avec la 200DMA, un niveau pouvant servir de résistance. Sa cassure par le haut serait un signal très constructif pour une reprise.

37k $ - 44k $ : Zone d'offre, pouvant agir en tant que résistance. La dureté de ce niveau nécessitera d'être réévaluée si une reprise de la hausse est confirmée.

Figure 7 : Divers niveaux de support/résistance on-chain



Investir dans l'immobilier sur la blockchain Seulement 50$ pour débuter

👉 Retrouvez le Lexique de l'analyse on-chain de Cryptoast

Synthèse de cette analyse onchain

En somme, les données de cette semaine indique que le bitcoin (BTC) se situe actuellement sur la résistance haute d'une zone de demande (de 18k $ à 24k $), pouvant agir en tant que support en cas de baisse.

Le prix réalisé et le prix réalisé des LTH, évoluant autour de 22 700 $, sont les deux niveaux clés à surveiller. Si ces niveaux sont franchis par le bas, les probabilités qu'une forte pression baissière surviennent sont non-négligeables.

Nous assisterons alors à une potentielle redistribution des BTC en circulation entre les participants cédant à la pression de vente et les opportunistes voyant en ces niveaux de prix une rare opportunité d'achat.

À l'inverse, si le prix venait à franchir les 24k $, une absence de volume de prix réalisés favoriserait un appel d'air haussier pouvant pousser le prix vers les 26,5k $, où se situe actuellement le prix réalisé des STH.

Cet indicateur est la résistance à franchir, puis à tester en tant que support afin de confirmer un retournement de tendance constructif, permettant d'aller chercher la prochaine zone de résistance à court/moyen terme, situé entre 29k $ et 32k $.

Sources – Figures 2 à 7 : Glassnode

Accédez à l'analyse complète du Prof. Chaîne via notre groupe privé : Le Grille-Pain

Découvrir notre Groupe Privé Vous aimez les analyses du Prof. Chaîne ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Il intervient désormais plusieurs fois par semaine sur notre groupe privé, où nos experts analysent le marché des cryptomonnaies et vous donnent les clés pour le maîtriser

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Avertissement Le contenu présent sur notre site internet est uniquement à titre informatif. Les informations présentes sur cette page ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Vous devez toujours faire vos propres recherches et nous vous conseillons de demander un avis financier extérieur.