Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) – Bitcoin teste un point de pivot déterminant

Alors que les pertes réalisées diminuent sur la chaîne, la structure du marché du bitcoin (BTC) indique qu'un point de pivot déterminant est en train d'être testé. La rentabilité des dépenses favorise un scénario haussier à moyen terme, bien que de récentes ventes à court terme indiquent qu'une méfiance modérée persiste. Analyse on-chain de la situation.

Bitcoin s'approche d'une résistance critique



Le cours du Bitcoin (BTC) progresse à la hausse, testant le niveau des 24k $ qui a déjà été rejeté à deux reprises en juillet.

Alors que de nombreux participants annoncent le retour d'une hausse prolongée, le contexte sur la chaîne indique que le marché atteint un point de bascule déterminant.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Cette semaine, afin d'évaluer la possibilité d'une reprise haussière face aux probabilités que la tendance baissière perdure, nous analyserons :

les profits/pertes réalisées par les participants ;

l'évolution de l'offre détenue à court et long terme.

Les conditions d'une reprise



Après avoir entamé un nouveau régime baissier en fin 2021, le marché du BTC a depuis enregistré une forte chute des profits (en vert) et une croissance de pertes (en rouge) réalisées sur la chaîne.

De plus, les profits/pertes nettes, en bleu, ont été fortement négatifs durant le second trimestre 2022, permettant la réalisation de pertes nominales historiquement fortes en mai et en juin.

Cependant, cette dynamique semble s'estomper, alors que les profits et les pertes réalisées sont retournées à l'équilibre durant la première semaine d'août.

Le récent test de la zone neutre, où les pertes sont égales aux profits, indique que le marché se trouve près d'un point de pivot qu'il est opportun de souligner.

Figure 2 : Profit & Pertes Nettes Réalisées



Alors que les profits/pertes nettes évoquées plus haut représentent la différence entre les profits et les pertes réalisées, le graphique suivant en fait un ratio.

Cet oscillateur permet de mettre en exergue les périodes de rentabilité positives et négatives en fonction des dynamiques de marché.

Ici aussi, un test de la zone de neutralité (profits = pertes) a été enregistré. Le fait que ce seuil ait agit en tant que résistance indique deux choses :

tant que ce seuil n'est pas franchi à la hausse et testé en tant que support, la tendance baissière prévaut ;

une réalisation de profits non-négligeable, accompagnée d'une hausse de prix est nécessaire pour créer un nouveau contexte de rentabilité positive.

Figure 3 : Ratio des Profits & Pertes Réalisées



Comme en témoigne l'aSOPR, évoqué la semaine dernière au sein du Grille-Pain, la zone neutre sert pour le moment de résistance aux dynamiques de rentabilité du marché, bien que les pertes réalisées chutent depuis juin.

Bien que la tendance baissière prévale toujours, le fait que le marché ait retrouvé - ne serait-ce que quelques heures - un tel point d'équilibre indique qu'une situation de rétablissement est en cours, et que la fin du marché baissier s'installe au fil des mois.

Un des signaux à surveiller est donc la confluence de ces indicateurs, indiquant un retour de la rentabilité, permettant aux investisseurs de vendre leurs pièces à de nouveaux arrivants au cours d'une hausse à moyen, voir long terme.

Figure 4 : aSOPR



Cela dit, cette dynamique a l'air de s'installer pas à pas sur le court terme : le STH-SOPR, représentant le ratio de rentabilité des dépenses des pièces âgées de moins de 155 jours, semble se stabiliser proche de sa zone neutre.

Nous pouvons actuellement observer une oscillation de cet indicateur autour de la valeur STH-SOPR = 1, signe que les dépenses des participants à court terme se font proche de leur coût de base.

À ce jour, cette zone neutre réussit encore à tenir le ratio en régime baissier, en servant de résistance, bien que la fourchette de valeur se resserre.

La rentabilité des dépenses au cours des prochaines semaines va ainsi être d'une importance primordiale pour déterminer la dynamique de rentabilité à moyen terme du marché.

Figure 5 : STH-SOPR

👉 Retrouvez le lexique de l'analyse onchain pour comprendre les différents termes utilisés

Maturation à long terme, méfiance à court terme



L'étude de l'offre détenue par les investisseurs à court et long terme nous permet d'observer le comportement de ces cohortes en réponse à l'action actuelle du prix.

Ce qui ressort de l'évolution récente de l'offre des LTH, c'est que, suite aux trois phases de dépenses survenues depuis mai 2022, elle connait actuellement une légère croissance, due à la maturation des pièces.

Cela signifie que les UTXO passant le seuil des 155 jours s'accumulent plus vite que les dépenses des LTH.

Ainsi, cette hausse indique qu'un volume de pièces a été acheté entre février et mars, puis HODLé jusqu' à aujourd'hui, ajoutant à l'argument selon lequel les investisseurs à long terme n'ont pas "capitulé" au sens premier du terme durant ce marché baissier.

Figure 6 : Offre des investisseurs à long terme



Concernant l'offre détenue par les investisseurs à court terme, il semble que les STH aient profité du bref retour à la rentabilité permis par la récente hausse du prix pour procéder à de modestes dépenses.

En effet, bien qu'affichant un comportement global d'accumulation depuis le moins de juin, une partie de la cohorte des STH a vendu la récente hausse, comme en témoigne les deux légers retracements de la métrique ci-bas.

Le fait que ces acteurs vendent proche de leur coût de base alors que le cours reprend des forces signale qu'une partie de la cohorte est encore affectée par les événements de forte volatilité baissière des mois de mai et juin et profite de chaque occasion pour quitter le marché en limitant les pots cassés.

Ce comportement de méfiance n'est pas particulièrement opportun pour une reprise du prix et vient mitiger le constat global, ajoutant un degré d’incertitude sur le court terme.

Figure 7 : Offre des investisseurs à court terme

Synthèse de cette analyse onchain

En somme, les données de cette semaine indiquent que, du point de vue de la rentabilité des dépenses, le marché se trouve proche d'un point de pivot déterminant qui pourrait ouvrir la voie à une hausse à moyen terme.

Les conditions permettant un retournement de tendance se développent peu à peu alors que la pression de vente sur la chaîne diminue depuis les dernières semaines.

Enfin, bien que les pièces HODLées depuis le premier trimestre commencent à passer le seuil des 155 jours, l'offre à court terme témoigne d'une méfiance mitigée qui pourrait enrayer un basculement de tendance attendu par de nombreux participants.

Sources – Figures 2 à 7 : Glassnode

