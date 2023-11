Les frais de transaction de Bitcoin (BTC) dépassent désormais ceux d’Ethereum (ETH) – Quelles sont les raisons ?

Historiquement, les frais d’Ethereum tendent à être plus élevés que ceux de Bitcoin (BTC). Mais cela n’est plus le cas : ces derniers jours, c’est Bitcoin qui affiche les frais les plus élevés. Comment l’expliquer ?