Avalanche (AVAX) et Op3n débloquent 100 millions de dollars pour le Web 3.0 et les NFTs

Avalanche et Op3n s'associent pour le Web 3.0

Avalanche Foundation et Op3n, une plateforme permettant aux artistes d'interagir avec leur communauté, ont dévoilé « Culture Catalyst », une initiative à 100 millions de dollars visant à propulser les artistes dans le Web 3.0 et dans l'univers des tokens non fongibles (NFTs).

Les artistes et les créateurs qui participeront à cette initiative apparaîtront sur l'application Op3n aux côtés de ceux déjà présents comme Al Rocco, Lil Cherry ou Dumbfoundead. Avec une page d'accueil similaire à celle de l'application TikTok, les utilisateurs peuvent faire défiler les artistes puis accéder à leurs pages dédiées, de là où ils peuvent ensuite acheter plusieurs types de NFTs débloquant du contenu comme des fichiers audios exclusifs.

Pour John Wu, président d'Ava Labs, Avalanche compte s'imposer dans la transition vers le Web 3.0 :

« La collaboration entre Avalaunch Foundation et Op3n pour créer Culture Catalyst marque un moment décisif pour les applications de divertissement de la pop culture sur Avalanche. Les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que l'écosystème des NFTs sur Avalanche, déjà conséquent, se développe dans de nouveaux secteurs et fasse partie d'un nouveau chapitre de l'histoire de la culture Web 3.0. »

Encore jeune, la plateforme Op3n a récemment levé 10 millions de dollars pour son développement grâce à des investisseurs d'envergure comme Warner Music Group et des personnalités investies dans des projets tels que Twitch, Axie Infinity ou encore The Sandbox.

L'artiste Grimes ouvre le bal

La première artiste à bénéficier du soutien du Catalyst Project sera la musicienne Grimes, qui a pu annoncer son projet « Children's Metaverse Book » lors de l'Avalanche Summit le vendredi 25 mars, où elle a déclaré à ce sujet :

« Lorsque j'ai découvert le Web 3.0, c'est ce genre de projet que j'espérais voir. Op3n représente l'avenir du financement de l'art, et Avalanche offre les solutions dont nous avons tous eu besoin et que nous attendions de la communauté des cryptomonnaies. »

Il ne s'agit d'ailleurs pas du premier pas dans l'univers des cryptomonnaies et des NFTs pour Grimes, qui avait déjà participé à la collection « TikTok Top Moments » aux côtés de Lil Nas X, de Bella Poarch ou encore de Brittany Broski. Après Grimes, la prochaine artiste à collaborer avec Catalyst Project sera Ava Max dans le cadre de la production d'un nouveau clip musical.

Jaeson Ma, le fondateur d'Op3n, est notamment connu pour être un des co-fondateurs de 88rising, une société musicale également label d'artistes reconnus à l'international comme Joji, Rich Brian ou Keith Ape. Selon lui, son expérience sera un réel apport dans cette nouvelle aventure :

« Je suis dans le domaine de la musique, du cinéma, du divertissement et des médias depuis 20 ans. Il s'agit maintenant de tirer parti de ces relations et d'initier Hollywood et l'industrie musicale aux NFTs. »

Il s'agit en tout cas de la troisième annonce de taille ce mois-ci pour Avalanche, qui a également dévoilé son wallet « Core » ainsi que « Multiverse », un programme à 290 millions de dollars visant à développer son écosystème.

