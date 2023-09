Amazon investit dans la société d'IA Anthropic – Une bonne nouvelle pour les créanciers de FTX ?

Le géant Amazon a choisi d’investir plusieurs millions de dollars dans la société d’intelligence artificielle Anthropic. Une manœuvre qui pourrait bénéficier aux créanciers de FTX. Quel est donc le lien entre les deux ?

Amazon investit dans la société d’IA Anthropic

L’investissement d’Amazon a été annoncé par Anthropic dans la journée d’hier. Le géant mettra à disposition jusqu’à 4 millions de dollars pour la société d’intelligence artificielle, qui a notamment créé le modèle Claude. Amazon fournira également à Anthropic un accès à son accélérateur de machine learning, AWS Cloud Trainium, ainsi qu’à ses puces dédiées à l’IA : les Inferentia.

Amazon et Anthropic communiquent sur leur volonté de proposer une intelligence artificielle « sécurisée », et de favoriser l’adoption « responsable » de Claude. À l’heure où les technologies d’IA générative suscitent autant d’enthousiasme que de craintes, Amazon souhaite montrer son engagement pour un développement technologique prudent. La société n’est par ailleurs pas la seule : en juillet dernier, OpenAI, Microsoft et Google avaient lancé le Frontier Model Forum, pour identifier les pratiques vertueuses dans l’IA.

Une opportunité pour les créanciers de FTX ?

Quel est alors le lien entre l’investissement d’Amazon dans Anthropic et FTX ? La plateforme d’échange en faillite aurait elle aussi investi dans Anthropics, et sa part s’élevait à 500 millions de dollars en novembre dernier, selon les informations du Financial Times. L’investissement d’Amazon pourrait alors augmenter la valeur d’Anthropic, et donc de la part que détient FTX.

Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que les créanciers de FTX attendent de voir si les gestionnaires de l’entreprise parviendront à recouvrer suffisamment de fonds pour éponger une partie des dettes. Selon un membre de la firme légale Kleinberg Kaplan, qui a été interrogé par nos confrères de Blockwork, le PDG actuel de FTX, John Ray III, pourrait vendre à une date ultérieure pour laisser l’investissement s’apprécier :

« Je ne serais pas surpris si l’équipe de FTX […] attendait pour déterminer comment l’investissement dans Anthropic continue de s’apprécier dans les mois à venir, étant donné la demande croissante et la valeur placée dans les technologies liées à l’IA. »

Parmi la myriade d’investissements effectués par FTX et Sam Bankman-Fried, celui-ci pourrait donc permettre de ramener encore un peu de liquidité vers la plateforme d’échange déchue.

Source : Anthropic via X, Blockworks

