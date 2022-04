Le géant Amazon pas prêt d'accepter les cryptomonnaies

Voilà qui devrait calmer un peu les spéculations relatives aux paiements en cryptomonnaies sur Amazon.

Aujourd'hui, sur la chaîne américaine spécialisée dans la finance CNBC, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a fait savoir que la plateforme n'était « probablement pas prête d'accepter les cryptomonnaies ». Il a également précisé qu'il ne possédait pas de Bitcoin (BTC) à titre personnel.

Ce dernier a tout de même déclaré que les cryptomonnaies étaient destinées à continuer de croître, et qu'il serait possible que tôt ou tard, Amazon se mette à vendre des tokens non fongibles (NFTs), tout en reconnaissant l'élan dont ces derniers bénéficiaient :

« Vous savez, je m'attends à ce que les NFTs continuent de croître de manière très significative. »

Il s'agit là d'une annonce qui contraste avec les précédentes sorties de la plateforme. Effectivement, en novembre dernier, Amazon avait mis en ligne une offre d'emploi mentionnant un poste de « spécialiste des actifs numériques ». Quelques mois plus tôt, une offre similaire était parue concernant un « chef de produit en monnaie numérique ».

Fait d'autant plus troublant, avant de succéder à Jeff Bezos au poste de PDG de la firme de renommée mondiale, Andy Jassy avait lui-même mis en place Amazon Managed Blockchain, une solution de création de blockchains via Hyperledger Fabric et Ethereum (ETH).

Voilà de quoi laisser penaud, d'ici à une prochaine nouvelle d'Amazon concernant les cryptomonnaies.

