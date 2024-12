Quels secteurs des cryptomonnaies vont exploser l'année prochaine ? Coinbase livre ses prédictions pour 2025

Comment le marché des cryptomonnaies va-t-il se comporter dans les 12 prochains mois ? L’année touche à sa fin, et alors que nous nous réunissons avec nos proches pour oublier les graphiques pendant quelques jours, les marchés ont déjà une direction. De nombreuses entreprises choisissent cette période pour publier leurs analyses, ce qui nous donne une source presque inépuisable pour identifier les futures tendances.

Les 6 secteurs qui vont changer le monde des crypto

Comment sera le monde de la crypto l'année prochaine ? Coinbase, la 2e plus grosse plateforme d’échange de cryptomonnaie au monde, a souhaité répondre à la question dans un long rapport publié le 18 décembre. DeFi, identité décentralisée, DePin, layer 2… Tout est passé au crible. Nous avons lu ce rapport et nous vous fournissons ici un résumé condensé.

Selon Coinbase, après 4 années tumultueuses marquées par un affrontement entre l’industrie des cryptomonnaies et la Securities and Exchange Commission (SEC), l’avenir s’annonce radieux : « le marché des cryptomonnaies est prêt pour une transformation radicale ». L’année 2024 à elle seule a été témoin de ce changement de paradigme :

Les ETF spot ont été approuvés aux États-Unis, la tokenisation des produits financiers a augmenté de façon spectaculaire, et les stablecoins ont connu une croissance massive et une plus grande intégration dans le cadre des paiements mondiaux.

Première chose que note Coinbase, ce sont les changements « macroéconomiques » : les décisions de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), le congrès qui est majoritairement pro-crypto, l’arrivée des ETF et des institutionnels, la DeFi qui renaît de ses cendres, les stablecoins qui s’imposent comme LA crypto-killer app que nous attendions tant, et enfin la révolution de la tokenisation.

Ces 6 points représentent les changements les plus importants pour l’écosystème crypto. Les décisions de la Fed, en premier lieu, vont déterminer la quantité de liquidités qui va se déverser sur le marché. Ensuite, le congrès va permettre de définir le cadre légal qui fait tant défaut outre-Atlantique. Puis les ETF qui sont la porte d’entrée pour les institutionnels, vont permettre de faire changer les crypto de paradigme, en tant qu’actifs mais aussi en termes de valeur.

La DeFi, malgré ses grands problèmes lors du précédent cycle – comme l’affaire Terra Luna – revient avec plus de sécurité tout en conservant les avantages disruptifs de cette forme de finance : « La DeFi pourrait bientôt étendre sa portée au-delà de sa base d'utilisateurs principalement axée sur les cryptomonnaies et commencer à s'engager davantage dans la finance traditionnelle (TradFi). »

Les stablecoins quant à eux se sont imposés comme le cas d’usage game changer de la blockchain, le cas d’usage qui concerne le monde entier en apportant une solution concrète, simple et intéressante financièrement : les analystes de Coinbase estiment que les stablecoins pèseront 3 000 milliards de dollars d’ici 5 ans, soit 14 % de la masse monétaire M2 du dollar.

Enfin, la tokenisation, qui est aux actifs classiques ce que les stablecoins sont au dollar, pèsera entre 2 et 30 000 milliards de dollars d’ici 5 ans, rien que ça. La tokenisation du monde, qui est le nouveau mot qu’on utilise à la place de « blockchainisation », est en marche. De même, en 2025, ne dites plus « sur la blockchain » : dites « on-chain ». Ce changement de vocabulaire va avec la démocratisation et la volonté de passer d’un entre-soi de « cyberpunk » à une vraie technologie mondiale, accessible à tous et facile d’utilisation.

Les tendances de demain selon Coinbase

Le rapport de Coinbase évoque également les bots de trading, incorporés directement sur Telegram, qui permettent aux utilisateurs d’investir sur des memecoins à travers l’interface de messagerie sans même se créer un wallet : tout est fait automatiquement.

Cette manière d’onboarder des utilisateurs est un succès de 2025 : les bots de trading sur Telegram sont les applications blockchain les plus rentables après les stablecoins et les frais des layers 1 natifs, devant des protocoles de DeFi comme Aave ou MakerDAO (Sky).

Les autres secteurs clés de 2025 sont les marchés prédictifs, comme Polymarket ou Kalshi, le gaming, la décentralisation d’infrastructures DePin ainsi que l’intelligence artificielle, bien que dans ce dernier cas Coinbase souligne qu’aucun usage transcendant ne se soit encore démarqué.

Enfin, de nombreux chapitres sont encore en cours d’écriture : les layer 2, les blockchains customs, l’amélioration de l’expérience utilisateur, l'interface des apps où l’on se connectera avec son wallet ou encore l’identité décentralisée.

Ces derniers points ne concernent plus la blockchain et les crypto telles que nous les connaissons, mais réellement l’avenir d’internet dans un monde où notre wallet devient une identité et où l’ensemble des interactions sont sur la blockchain. Ou plutôt, on-chain.

