Elon Musk et Visa s’associent pour transformer X en une « super app » financière

Elon Musk continue de faire évoluer X, l’ancien Twitter, avec une ambition claire : en faire une « super app » à l’image de WeChat, le géant chinois des services intégrés.

Cette fois, c’est en partenariat avec Visa, le leader mondial des paiements, que le milliardaire a franchi une nouvelle étape vers la création d’un écosystème financier complet au sein de la plateforme, ambition qu'il n'a jamais dissimulé.

🥇 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies

Linda Yaccarino, la directrice générale de X, a annoncé mardi le lancement prochain de « X Money », un portefeuille numérique permettant des transferts d’argent et des paiements peer-to-peer, avec Visa comme premier partenaire.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments

🏦 Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025