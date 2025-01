Le père d'un influenceur crypto a été séquestré le soir du nouvel an

Dans la nuit du nouvel an, une nouvelle histoire d'enlèvement avec demande de rançon en crypto a eu lieu. Pour viser un influenceur vivant à Dubaï, les criminels n'ont pas hésité à séquestrer son père, à le rouer de coup et à l'asperger d'essence. Les crimes visant les détenteurs de cryptomonnaies sont-ils en train d'exploser ?

Un homme de 50 ans retrouvé dans le coffre d'une voiture

Dans la nuit du 1er au 2 janvier, des hommes de la brigade anticriminalité (BAC) remarquent 2 individus cagoulés à bord d’une voiture dans une station service près du Mans, selon France Bleue Normandie.

Lorsqu’ils interceptent la voiture, les 2 suspects prennent la fuite. Les policiers de la BAC décident alors d’inspecter le véhicule et entendent des appels à l’aide depuis le coffre. Dedans, il découvrent un homme de 56 ans, ligoté, roué de coup et aspergé d’essence.

L’histoire remonte 1 jour plus tôt et 500km plus loin, dans la nuit du réveillon à Saint-Genis-Pouilly (Ain). Le quinquagénaire était alors avec sa famille pour fêter la nouvelle année. C’est à ce moment que 2 malfaiteurs font irruption dans le domicile, ligotent la femme et la fille avant de prendre la fuite avec le père.

Derrière cette histoire sordide, il y a une énième tentative d’extorsion liée aux cryptomonnaies. Le fils de cette famille est un influenceur crypto résidant à Dubaï. Nous connaissons tous des influenceurs de ce genre qui pullulent sur les réseaux sociaux : style de vie fastueux, belles voitures et liasses de billets. De quoi attirer la jalousie.

Après avoir enlevé son père, les criminels ont contacté le fils à Dubaï pour lui extorquer l’argent. Ce dernier a immédiatement prévenu la police qui a pu libérer sa sœur et sa mère, avant de retrouver son père à 500km de son domicile dans le coffre d’une voiture, désorienté mais hors de danger. Les 2 suspects sont toujours en fuite à l’heure actuelle.

Les demande de rançons en crypto, un phénomène en hausse

Les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur attirent d’autant plus les enlèvements avec demande de rançon que les cryptomonnaies sont l'objet de tous les fantasmes. De plus, les malfaiteurs savent que les crypto sont transférables d’un bout à l’autre du monde : s'ils ne peuvent pas braquer les voitures de luxe à Dubaï, ils peuvent bien recevoir les crypto sur un wallet depuis la France.

Un entrepreneur avait vécu une histoire similaire il y a à peine une quinzaine de jours, lorsque sa femme avait été enlevée avec demande de rançon en crypto. Stéphanie Winkel avait immédiatement contacté la police qui a pu interpeller les suspects et à libérer sa femme. L’Europe n’est pas le seul continent concerné puisqu’un PDG a également été enlevé avec une demande de rançon en cryptomonnaie au Canada, début novembre.

Pour réduire les risques, il faudrait éduquer les criminels, en leur rappelant que les cryptomonnaies sont des outils médiocres quand il s’agit de disparaître avec le butin. Les transactions sont publiques et de nombreuses entreprises spécialisés dans le traçage de crypto peuvent très facilement retrouver les fonds volés.

Ces affaires rappellent que la sécurité est un des points les plus sensibles dans le monde de la blockchain, que ce soit les hacks à plusieurs centaines de millions sur les protocoles DeFi, les arnaques et rug pull organisés par des criminels ou les attaques physiques comme ici.

