Pour Noël, 22 % des Français sont prêts à offrir des cryptomonnaies

Les Français n'aiment pas l'argent ? Non seulement ce cliché est erroné, mais en plus c'est l'inverse. L'argent fait parti des cadeaux favoris pour Noël et un arrivant pourrait voler la vedette : les cryptomonnaies. Selon une étude récente, 1 français sur 5 seraient prêt à offrir des crypto sous le sapin.

Contrairement aux clichés, les Français aiment l’argent

Est-il vrai que les Français n’aiment pas l’argent ? Quand on parle d’argent, on entend souvent dire que les Français n’aiment pas ça. Une récente étude de Flashs menée pour Galeon vient mettre à mal ce cliché tenace. Non seulement ces derniers aiment l’argent, mais en plus ils aiment en offrir à leurs proches à la place d’un cadeau.

Plus intéressant encore : chez les jeunes, ils aiment les cryptomonnaies et seraient prêts à en offrir à la place du traditionnel billet de 20 euros glissé discrètement par grand-mère lors du repas de Noël.

Sur les 2 000 personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, 22 % ont déclaré préférer l’argent à la place du cadeau traditionnel. Les chiffres sont encore plus élevés chez les 18-25 ans et les femmes, respectivement à 44 et 28 % de préférence pour recevoir « des espèces, un virement ou un chèque » pour Noël.

Par ailleurs, 84 % des Français considèrent qu’offrir de l’argent pour Noël est « quelque chose de positif » et 90 % d’entre eux ont déjà offert ou reçu de l’argent pour les fêtes. Cette tendance ne semble pas s’arrêter : le 24 décembre prochain, 67 % des participants à l’enquête envisagent d’offrir de l’argent à des proches.

Cette pratique est quand même en train d’évoluer, car une nouvelle forme de cadeau pourrait remplacer les billets glissés dans une enveloppe : les cryptomonnaies. À mi-chemin entre de l’argent liquide et un véritable véhicule d’investissement, comparable à des actions, les cryptomonnaies sont en train de gagner du terrain jusque sous le sapin de Noël.

Les cryptomonnaies, futures favorites pour Noël ?

L’étude aborde aussi la place que prennent les cryptomonnaies dans les cadeaux de Noël. On parle souvent des entreprises et des États qui sont actuellement dans la course au Bitcoin. La démocratisation des cryptomonnaies se déroule aussi dans le cadre intime de la vie de famille. Aujourd’hui, 78 % des Français déclarent avoir une connaissance « plus ou moins approfondie » des cryptomonnaies, et 15 % en possèdent ou en ont possédé, un chiffre qui monte jusqu’à 28 % chez les 18 - 25 ans.

Les jeunes sont donc les plus enclins à offrir de l’argent pour Noël et aussi les plus réceptifs aux cryptomonnaies. Va-t-on voir une poussée significative des cryptomonnaies à l’occasion des fêtes cette année ? Vingt-deux pour cent des participants à l’enquête se déclarent prêts à offrir des cryptomonnaies cette année et 41 % seraient « curieux voire contents » d’en recevoir.

Parmi les Français interrogés, 41 % seraient « curieux voire contents » de recevoir des cryptomonnaies pour Noël.

De quelle cryptomonnaies parle-t-on ? Le Bitcoin reste la grande star des crypto, mais lorsqu’on parle de cadeaux, les Français semblent vouloir apporter quelque chose en plus. Par exemple, s’ils devaient recevoir des cryptomonnaies pour Noël, 29 % des sondés préféreraient recevoir une crypto « utile, avec un cas d’usage dans le monde réel. ».

S’ils devaient en offrir, ils seraient 27 % à choisir une crypto dans le domaine des énergies vertes, par exemple « suivi et échange de crédit carbone ».

Les Français veulent recevoir des cryptomonnaies utiles, avec peu de risques et diversifiées en priorité

Ces chiffres ont de quoi donner le sourire. Depuis le début du Bitcoin en 2009, le meilleur moyen de convertir les gens aux usages des cryptomonnaies et de la blockchain a toujours été le don. Offrir des bitcoins, faire des airdrops, etc.

Il n’y a pas de meilleur moyen pour découvrir les cryptomonnaies que d’en posséder et de faire ses premières transactions. C’est comme ça que les crypto passent d’objets très abstraits à des monnaies concrètes. Alors si vous voulez faire bouger les choses dans l’écosystème crypto, vous savez ce qu’il vous reste à faire le 24 décembre !

Source : Flashs

