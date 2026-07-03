Bridge, fililale de Stripe dédiée aux stablecoins, obtient la licence MiCA

La filiale de Stripe spécialisée dans les stablecoins a obtenu la licence MiCA et un agrément d'établissement de monnaie électronique (EMI). Ce double feu vert lui ouvre les portes des 27 États membres de l'UE et renforce ses ambitions dans les stablecoins en euros.

Bridge décroche la double licence MiCA et EMI au Luxembourg

Bridge, la filiale de Stripe spécialisée dans les stablecoins, vient d’annoncer l’obtention de deux agréments réglementaires majeurs auprès des autorités luxembourgeoises. La société a décroché à la fois l’autorisation de prestataire de services sur crypto-actifs sous le règlement MiCA et une licence d’établissement de monnaie électronique (EMI).

Ce double agrément permet à Bridge de proposer ses services dans les 27 États membres de l’Union européenne via une seule intégration. Les licences couvrent les exigences en matière de réserves de capital, de conservation des actifs et de sécurité opérationnelle, piliers du nouveau cadre européen sur les crypto-actifs.

We’ve secured both a Crypto-Asset Service Provider authorization under the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) and an Electronic Money Institution license in Luxembourg. More here: https://t.co/dZJezr189q — Bridge (@Stablecoin) July 2, 2026

Bridge n’est pas une nouvelle venue dans le paysage. La société permettait déjà aux entreprises et développeurs de convertir des fonds entre stablecoins et euros. Ces autorisations lui donnent désormais le cadre légal pour étendre son offre à l’ensemble du marché européen.

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Permettre à toute entreprise de lancer son propre stablecoin

L’ambition affichée par Bridge est de permettre à n’importe quelle entreprise européenne de créer et d’émettre son propre stablecoin adossé à l’euro. Elle propose ainsi une infrastructure clé en main qui évite aux sociétés de bâtir elles-mêmes la conformité réglementaire et la gestion des réserves.

Concrètement, les cas d’usage sont multiples. Les fintechs pourront proposer à leurs clients des IBAN virtuels nominatifs et des comptes en euros fonctionnant partout dans l’UE, sans avoir à multiplier les relations bancaires locales. Les entreprises pourront lancer leurs propres stablecoins en euros pour alimenter des programmes de fidélité, des systèmes de récompense ou des monnaies internes à leurs applications.

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Les grands groupes pourront aussi transférer des fonds entre filiales via des stablecoins sur mesure, contournant les lenteurs des réseaux de correspondance bancaire traditionnels. Les banques elles-mêmes pourront utiliser ces rails pour régler leurs transactions interbancaires plus rapidement et à moindre coût.

Une entreprise de l’UE peut désormais émettre son propre stablecoin en euros et l’associer à des IBAN nominatifs et des paiements en euros dans les 27 États membres, sur une seule intégration. Mai Leduc Blount, Head of Product chez Bridge

Une accélération européenne pour Stripe

Cet agrément s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale accélérée depuis le rachat de Bridge par Stripe. En février dernier, Bridge s’apprêtait déjà à devenir une « banque fiduciaire nationale agréée » aux États-Unis, un statut fédéral majeur pour ses opérations outre-Atlantique.

L’infrastructure de Bridge est également au cœur du partenariat avec Visa, annoncé pour couvrir plus de 100 pays d’ici la fin de l'année. Un ancrage réglementaire européen était donc l’étape logique pour compléter cette architecture mondiale.

Pour les investisseurs et entreprises françaises, cette avancée signifie surtout l’arrivée prochaine d’une infrastructure conforme et robuste pour l’émission de stablecoins en euros. Un segment encore embryonnaire face à la domination écrasante des stablecoins libellés en dollars, mais que MiCA entend rééquilibrer.

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Sources : Bridge, Blockonomi

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