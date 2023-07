Bitcoin à 30 300 $ le 17 juillet 2023 – Enfin un vrai mouvement imminent pour le BTC ?

Chaque jour, retrouvez notre analyse quotidienne du Bitcoin (BTC) avec le point sur son évolution et les principales informations à retenir.

Une nouvelle semaine qui commence et le prix du BTC est toujours bloqué dans son range entre 29 500$ et 31 500$ malgré des annonces positives tout au long de la semaine dernière. L'inflation américaine qui a chuté à nouveau, le XRP qui a été jugé comme n'étant pas une valeur mobilière…

Et pourtant nous en sommes toujours au même stade, le Bitcoin est figé autour des 30 300 $. Mais rassurez-vous, cela pourrait bientôt bouger. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours du BTC.

Le Bitcoin est en perte de vitesse

Le Bitcoin débute une nouvelle semaine dans le calme avec très peu de volatilité sur les dernières 24 heures.

Paire avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,02% +0,74% +13,94% ETH / Bitcoin +0,06% +3,97% -2,53%

Le Bitcoin est toujours leader face aux altcoins avec sa dominance à 50,04% et une chute de -2,53% de l'ETH/BTC en 1 mois.

Une résistance qui tient depuis près d'un mois

Après une semaine mouvementée avec une énième tentative de casser sa résistance à 31 500 $, le Bitcoin est finalement de retour à la case départ sur son support important à 30 000 $.

Les chiffres de l'inflation des États-Unis étaient pourtant meilleurs que prévus et les news plutôt bonnes dans l'écosystème crypto, mais en ce lundi matin le manque de volume reste toujours à déplorer.



Graphique du cours du Bitcoin journalier (Daily)

Cela fait maintenant presque 1 mois que le BTC est bloqué dans son range entre les 29 500 $ et les 31 500 $. Une accumulation de liquidités est donc en cours autour des 30 000 $ et par rapport à la semaine dernière où nous avions repéré l'état de surachat indiqué par Ichimoku, la Kijun a bien rattrapé la Tenkan tandis que le prix lui est resté en range. Maintenant qu'il n'est plus en surachat, nous pouvons penser à un mouvement imminent du Bitcoin.

Malheureusement après de nombreuses tentatives et échecs de cassure des 31 500 $ et un BTC qui se retrouve sous résistances (Tenkan et Kijun sont repassées au-dessus), une correction pourrait être initiée avec une chute en direction des 28 000$.

Une semaine encore chargée côté rendez-vous économiques

Nous commencerons la semaine avec le discours matinal de la présidente de la BCE Christine Lagarde. À priori rien de déterminant n'est à attendre de ce discours concernant le Bitcoin, mais la vigilance reste de mise lorsque cela peut impacter les taux d'intérêt et donc l'euro face au BTC.

Dans les prochains jours, nous retiendrons surtout les ventes au détail ce mardi 18 juillet à 14h30 et les Inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ce jeudi 20 juillet à 14h30. En effet, ces deux rendez-vous peuvent potentiellement impacter le prix du dollar en fonction du résultat et donc celui du Bitcoin également.

Calendrier économique (Source : Investing.com)

Le Bitcoin va transcender n'importe quelle monnaie d'après Larry Fink, PDG de BlackRock

Pour terminer, voici un résumé des informations qu'il ne fallait pas rater ces dernières heures :

Alors qu'en pensez-vous, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Larry Fink ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

À demain pour notre prochaine analyse quotidienne !

Source graphique : TradingView

