Bitcoin à 30 560 $ le 11 juillet 2023 – Le BTC rebondit mais reste sous résistances à la veille de l'IPC

Chaque jour, retrouvez notre analyse quotidienne du Bitcoin (BTC) avec le point sur son évolution et les principales informations à retenir.

En ce mardi 11 juillet 2023, le prix du Bitcoin repart sensiblement à la hausse et s'échange à présent autour des 30 560$. Il reste cependant dans son range entre 29 500$ et 31 500$. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours du BTC.

Léger rebond de la valeur du Bitcoin sur ces dernières 24 heures

Les cryptomonnaies ont entamé hier une nouvelle semaine dans le vert avec un BTC qui tente de repartir à la hausse.

Paire avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +1,56% -1,44% +18,56% ETH / Bitcoin -0,02% -3,49% -8,34%

Le Bitcoin reste le leader face aux altcoins avec sa dominance à 51,54% et une chute de -3,49% de l'ETH/BTC en 7 jours.

Le prix du BTC toujours bloqué par ses résistances

Malgré une hausse de +1,56% sur 24 heures, le prix du Bitcoin reste bloqué sous sa prochaine résistance à 31 500$ et surtout sous sa Tenkan journalière (en turquoise) à 30 605$.

Il faudra parvenir à casser ces résistances à nouveau si on veut voir la tendance se poursuivre à la hausse mais en attendant, attention à ne pas casser le support à 30 000$ sur un énième rejet sinon il y aura un grand risque pour que le BTC se retrouve rapidement sur son prochain support à 28 000$.



Graphique du cours du Bitcoin journalier (Daily)

Pour rappel, la Tenkan reste très éloignée de la Kijun (en violet), ce qui signifie que la valeur du Bitcoin est largement en surachat. Une correction pourrait donc arriver rapidement pour que le prix puisse à nouveau se retrouver à l'équilibre, à moins que le range dure encore quelques jours afin de laisser la Kijun remonter jusqu'à la Tenkan.

Des rendez-vous économiques importants attendus cette semaine aux Etats-Unis

Demain devrait être un jour assez volatil pour les cryptomonnaies puisqu'il y aura l'Indice des prix à la consommation (IPC) à 14h30. Avant cela, peu de chance donc pour que le Bitcoin casse son range. Nous aurons ensuite ce jeudi 13 juillet les chiffres des Inscriptions au Chômage à 14h30.

Calendrier économique (Source : Investing.com)

Et pendant ce temps, les investisseurs accumulent de plus en plus

D'après l'outil d'analyse on-chain Glassnode, le nombre de portefeuilles crypto possédant au moins 1 BTC est en train d'exploser à la hausse avec un chiffre record de 1 008 737 millions (courbe marron).

Ce graphique montre que l'adoption du Bitcoin ne fait que progresser depuis sa création et qu'il y a de plus en plus de personnes qui parviennent à accumuler au moins 1 BTC sur leur wallet, et ce malgré les différents Bear Market et réglementations.

Le Bitcoin bientôt à 120 000$ ? Vitalik Buterin aimerait que le Bitcoin s'inspire de l'Ethereum

Pour terminer, voici un résumé des informations qu'il ne fallait pas rater ces dernières heures :

Alors qu'en pensez-vous, le Bitcoin peut-il s'envoler à 120 000$ d'ici l'année prochaine ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

À demain pour notre prochaine analyse quotidienne !

Source graphique : TradingView

