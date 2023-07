Vitalik Buterin donne des conseils aux amateurs de Bitcoin (BTC)

Est-ce que les Bitcoiners peuvent apprendre quelque chose d’Ethereum (ETH) ? C ’est la question posée à Vitalik Buterin lors d’un entretien dans un Twitter space de Taproot Wizards. Le cocréateur d’Ethereum conseille aux Bitcoiners d’expérimenter davantage, et se montre optimiste pour le futur d’Ordinals.

Bitcoin peut apprendre d’Ethereum, selon Vitalik Buterin

Vitalik Buterin a été rejoint par le Bitcoin Maximalist Eric Wall, ainsi que le développeur Bitcoin Udi Wertheimer. Ils se sont penchés sur l’épineux sujet de la scalabilité de la plus grande cryptomonnaie. Le réseau est en effet capable de traiter jusqu’à 7 transactions par seconde… Une goutte d’eau comparée à d’autres blockchains. Pour comparaison, Ethereum peut traiter jusqu’à 30 transactions par seconde, et une future mise à jour prévoit d’augmenter ce seuil jusqu’à 10 000 TPS. De son côté, Solana (SOL) traite jusqu’à 50 000 transactions par seconde.

Comment alors améliorer la scalabilité de Bitcoin ? En expérimentant, selon Vitalik Buterin. Le cocréateur d’Ethereum pointe en effet du doigt des philosophies différentes entre les deux réseaux :

« Bitcoin a des politiques vraiment bizarres. Elles ne me parlent pas. »

Selon lui, les innovations sont poussives chez Bitcoin, et les développements se font lentement. La faute à une culture qui privilégie le réseau tel qu’il a été créé, et qui est particulièrement prudente quand il s’agit de le modifier. Mais faire évoluer la scalabilité du réseau nécessitera des changements profonds, selon Vitalik Buterin :

« Je pense que si nous voulons que Bitcoin soit plus que des paiements, il aura besoin d’options de scaling comme Plasma, ou les ZK Rollups. »

Ces technologies ont permis d’expérimenter avec des solutions de seconde couche (layer 2) pour Ethereum, notamment Arbitrum ou Optimism.

Le retour de la « build culture » et l’arrivée d’Ordinals

Bitcoin doit donc expérimenter plus, selon Vitalik Buterin. Selon lui, Ordinals est un signe que la « build culture », c’est-à-dire la culture de l’expérimentation et de la construction, est de retour chez Bitcoin :

« C’est très bien. […] Je vois des signes d’espoir maintenant que nous avons Ordinals. »

👉 Pour aller plus loin –Que sont les Bitcoin Ordinals et en quoi se distinguent-ils des NFT ?

Ordinals a permis la création d’inscriptions sur Bitcoin, qui sont considérées par certains comme la plus grande révolution depuis la création du réseau. Selon le créateur d’Ethereum, le succès d’Ordinals est une preuve que la communauté Bitcoin s’est rebiffée contre les « maximalistes » qui ne voient dans la blockchain qu’un réseau de paiement.

Le créateur d’Ethereum considère donc que la plus grande cryptomonnaie du moment devra nécessairement muter si elle veut être adoptée par le plus grand nombre. Et que l’ère où elle n’était « que » un réseau de paiement est derrière elle. Aura-t-il raison ? Ordinals divise encore la communauté Bitcoin, et les « maxis » n’ont certainement pas dit leur dernier mot.

