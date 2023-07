La récente victoire de Ripple (XRP) serait largement bénéfique à Coinbase, selon JPMorgan

Suite à la victoire de Ripple dans son procès contre la SEC, JPMorgan estime que Coinbase pourrait également en bénéficier dans le cadre de son propre procès face au régulateur, qui l'accuse également de proposer des tokens classés comme valeurs mobilières. Cette décision pourrait alléger certaines exigences réglementaires pour Coinbase, tout en renforçant sa réputation de leader fiable sur le marché.

Coinbase, second vainqueur de l'affaire Ripple ?

Dans un récent rapport d'analyse, la holding financière et plus grande banque des États-Unis JPMorgan a fait savoir que selon elle, l'exchange de cryptomonnaies Coinbase devrait profiter de la récente victoire de Ripple dans le cadre de son procès face à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Pour rappel, un juge a récemment déclaré au tribunal que le XRP, le token émis par Ripple, ne devait pas être considéré comme une valeur mobilière lorsqu'il est vendu sur le marché secondaire, mais seulement lorsqu'il est vendu aux institutionnels.

« La décision semble à première vue être une victoire pour Coinbase dans son récent procès face à la SEC. Nous considérons que Coinbase est la mieux placée pour bénéficier de l'amélioration de la confiance et de la clarté réglementaire, compte tenu de sa position de leader sur le marché et de sa réputation respectée dans l'industrie. »

Plus précisément, selon les analystes de JPMorgan, cette décision favorable à Ripple pourrait également l'être pour Coinbase, cette dernière étant poursuivie par la SEC depuis le début du mois de juin pour avoir proposé 13 cryptomonnaies considérées comme des valeurs mobilières, à savoir les suivantes : SOL, ADA, MATIC, FIL, SABLE, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, et NEXO.

« Si l'affaire Ripple est maintenue, il serait plus difficile pour la SEC de démontrer que les 13 tokens sont des valeurs mobilières et que Coinbase est une bourse de titres non enregistrée, ce qui l'exonère de certaines exigences futures en matière de licence et de réglementation. »

Selon Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, cette nouvelle victoire peut à priori être gravée dans le marbre, car si la SEC venait à vouloir faire appel de la dernière décision du tribunal, cela pourrait prendre des années et il est peu probable que le régulateur prenne la peine de rallonger autant ce dossier déjà bien chargé.

Le XRP vaut actuellement 0,76 dollar, ce qui constitue une hausse de plus de 63 % de son cours sur les 7 derniers jours.

Source : The Block

