BlackRock : Larry Fink continue de faire la promotion du Bitcoin (BTC)

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, semble de plus en plus conquis par le Bitcoin (BTC). Tout en se déclarant confiant quant à sa demande d'ETF Bitcoin au comptant, il a qualifié le roi des cryptomonnaies d'« actif international » avec une « valeur différentielle » par rapport à d'autres classes d'actifs. Fink a également souligné que le BTC, en tant que produit cryptographique international, pourrait transcender n'importe quelle monnaie.

Le PDG de BlackRock conquis par le Bitcoin ?

Alors que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a lancé la course à l'ETF Bitcoin spot aux États-Unis le mois dernier, son PDG Larry Fink continue de vanter les mérites du Bitcoin (BTC).

Lors d'une interview accordée à CNBC, Larry Fink, qui a dû prendre des pincettes et ne pas citer le mot « Bitcoin » à cause de la demande d'ETF en cours, a fait savoir que le roi des cryptomonnaies est « un actif international » et qu'il « a une valeur différentielle par rapport à d'autres classes d'actifs, mais plus important encore, parce qu'il est si international, il va transcender n'importe quelle monnaie ».

Loin d'être anodine, cette déclaration fait suite à la surprenante sortie du PDG de BlackRock effectuée au début du mois de juillet, lorsqu'il avait littéralement qualifié le BTC « d'or numérique ». Lors de cette dernière, il avait souligné l'intérêt de proposer le Bitcoin en alternative par rapport à l'or physique en tant que réserve de valeur, notamment afin de se prémunir de l'inflation.

Ainsi, le patron de BlackRock a de nouveau fait la promotion du Bitcoin, enfonçant de nouveau le clou à propos de la dévaluation du dollar :

« Si vous regardez la valeur de notre dollar, comment il s'est déprécié ces 2 derniers mois et combien il s'est apprécié au cours des 5 dernières années, un produit cryptographique international peut vraiment transcender cela. C'est pourquoi nous pensons qu'il existe de grandes opportunités. Et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus d'intérêt. Et cet intérêt est généralisé, à l'échelle mondiale. »

👉 Tradez des ETF avec 0 % de commission chez XTB

Un broker complet pour investir

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Les ETF BTC comme moyen d'adoption

Faisant référence à sa demande d'ETF Bitcoin au comptant déposée le mois dernier, Larry Fink a fait savoir qu'il était du devoir de BlackRock de « démocratiser l'investissement » et qu'à cet effet, les cryptomonnaies avaient une « valeur différentielle » en comparaison aux autres actifs. Le PDG en a également profité pour montrer sa confiance envers sa demande d'ETF :

« Nous avons fait du bon travail et le rôle des ETF dans le monde est en train de transformer l'investissement. Et nous n'en sommes qu'au début. Nous travaillons avec nos régulateurs parce que, comme dans tout nouveau marché, si le nom de BlackRock y figure, nous allons nous assurer qu'il est sûr, solide et protégé. »

Au-delà des cryptomonnaies en général ou du BTC, le PDG de BlackRock s'est également montré très confiant pour la tokenisation, un procédé faisant également directement appel à la blockchain, qui devrait selon lui s'instaurer comme la référence pour les titres :

« La prochaine génération pour les marchés, la prochaine génération pour les titres, sera la tokenisation. »

À titre d'information, BlackRock gère actuellement plus de 9 500 milliards de dollars d'actifs.

👉 Dans l'actualité - La SEC sous-entend qu’elle n’a pas analysé correctement l’activité de Coinbase avant son introduction en bourse

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : CNBC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.