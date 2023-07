Binance a licencié 1 000 employés les dernières semaines, apprend-on le jour de son sixième anniversaire

Le Wall Street Journal révèle que Binance aurait licencié plus d'un millier de personnes ces dernières semaines, avec la dernière vague de licenciements ayant été effectuée cette semaine. La nouvelle est tombée qu'alors que l'exchange de cryptomonnaies s'est retiré de plusieurs pays autour du monde ces derniers temps et fait face à de nombreuses enquêtes aux États-Unis.

Binance licencie plus de 1 000 personnes

Selon une information exclusive du Wall Street Journal, Binance a licencié plus de 1 000 personnes ces dernières semaines, alors que ses soucis du plus grand exchange de cryptomonnaies au monde continuent. Effectivement, sur les 6 derniers mois, Binance a été placé sous enquête aux États-Unis, au Canada, en France, en Australie et en Belgique.

Un certain turnover au sein de la plateforme avait été évoqué au début du mois, notamment concernant des postes clés de l'exchange. Nous apprenions à cet effet que l'avocat général, le responsable de la stratégie et Matthew Price, engagé pour superviser les enquêtes entourant Binance, avaient décidé d'abandonner le navire. Selon les sources citées à ce moment-là, certains départs ont fait suite à l'enquête du Département de la Justice des États-Unis entourant l'exchange.

La dernière vague de licenciements aurait été portée cette semaine, à priori touchant majoritairement la branche dédiée au service clientèle de Binance. Cette dernière aurait été opérée tout autour du monde, avec une quarantaine de licenciements rien qu'en Inde. Interrogé par le Wall Street Journal, un porte-parole de Binance a confirmé les licenciements sans en préciser le nombre :

« Alors que nous nous préparons pour le prochain grand cycle haussier, il est devenu évident que nous devons nous concentrer sur la densité des talents dans l'ensemble de l'organisation pour nous assurer que nous restons agiles et dynamiques. Il ne s'agit pas d'une réduction des effectifs, mais plutôt d'une réévaluation de notre capacité à disposer des talents et de l'expertise nécessaire dans les fonctions critiques. »

Conséquence de l'enquête du Département de la Justice des États-Unis, Binance.US se retire peu à peu du marché américain. Binance a d'ailleurs délocalisé ou licencié environ 150 employés récemment sur le sol américain, le DOJ l'ayant accusé de mélanger ses 2 plateformes alors qu'elles sont censées être tout à fait distinctes.

La source ayant fait part du nombre de licenciements au Wall Street Journal a précisé que l'exchange pourrait se séparer d'un tiers de son personnel. Suite à la nouvelle, le cours du BTC est reparti à la baisse, s'échangeant désormais à 30 200 dollars après avoir touché plus de 31 600 dollars suite à l'annonce concernant Ripple.

Source : Wall Street Journal

Source illustration : Web Summit via Flickr, CC by 2-0

