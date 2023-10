Changpeng Zhao aurait-il refusé 40 millions de dollars de la part de Sam Bankman-Fried ?

L'auteur Michael Lewis révèle dans son livre « Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon » que Sam Bankman-Fried aurait sollicité Changpeng Zhao, PDG de Binance, pour investir 40 millions de dollars dans un échange de cryptomonnaies axé sur les contrats à terme. Toutefois, ce dernier ne s'est pas montré réceptif. Le premier pas d'une longue rivalité ?