Bitcoin (BTC) - Premier mois dans le rouge depuis décembre 2022

Après 4 mois consécutifs dans le vert, le Bitcoin (BTC) s'apprête vraisemblablement à clôturer le mois de mai sur une bougie rouge. La résistance technique et psychologique des 30 000 dollars, ainsi que l'incertitude monétaire immédiate aux États-Unis auront eu raison du mouvement haussier entamé en décembre 2022. Quelles sont les perspectives pour Bitcoin et le marché ?

Bitcoin : « Sell in May and go away »

Une nouvelle fois, l'adage boursier « Sell in May and go away » donne du baume au coeur du camp baissier. À moins de clôturer la journée du mercredi 31 mai au-delà de 29 200 dollars, la première cryptomonnaie du marché devrait donc connaître le premier mois dans le rouge depuis le début de l'année 2023. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le Bitcoin (BTC) évolue aux alentours de 27 600 dollars et enchaîne une nouvelle journée ponctuée de très peu de volatilité.

Après une hausse fulgurante de 77 % en l'espace de 4 mois, passant de 16 500 dollars au 1er janvier à 29 200 dollars le 30 avril, le BTC respire quelques peu et corrige actuellement de 5 % sur le mois de mai 2023. La résistance psychologique et technique des 30 000 dollars a ralenti la percée haussière entamée par le marché des cryptomonnaies depuis la nouvelle année.

Le cours du Bitcoin (BTC) recule en ce mois de mai 2023

En contrepartie, l'Ether (ETH) s'apprête à afficher un cinquième mois dans le vert. Dans le sillage du succès de la mise à jour Shapella, la deuxième cryptomonnaie du marché imprime actuellement un timide - mais appréciable - 1,78 % en l'espace d'un mois. Sur cette période, la paire BTC/ETH recule de 7 %.

Un contexte macro-économique peu favorable

Depuis le début de l'année 2023, le contexte macro-économique a forcé la Réserve fédérale américaine (FED) à resserrer sa politique monétaire. Alors que le marché attendait un pivot à la baisse des taux directeurs de la FED en mai, le président Jerome Powell a expliqué que l'inflation était loin d'être vaincue et que la politique monétaire pourrait rester restrictive encore de nombreux mois.

À cela s'ajoutent les craintes autour de la crise de la dette, qui oppose Républicains et Démocrate. En bref, si le plafond de la dette publique n'est pas relevé, les Etats-Unis ne pourraient plus honorer le paiement de certains intérêts. Bien que cette situation ait finalement trouvé un dénouement par le biais d'un accord temporaire, un vent de panique a rafraichi les ambitions du marché des cryptomonnaies.

Néanmoins, cette nouvelle perçue comme positive par les investisseurs n'efface aucunement les problématiques plus globales que rencontrent les marchés boursiers à risques, notamment celui des cryptomonnaies. Comme vous le savez certainement, c'est la FED qui souffle le chaud et le froid, l'indicateur principal étant les taux directeurs.

À ce sujet, certains membres participants aux décisions importantes de la Réserve fédérale américaine se sont exprimés en faveur d'une énième hausse de ces taux au cours de l'été. Selon eux, le pivot tant attendu - signifiant une reprise haussière des marchés - n'arriverait pas avant début de l'année 2024. Alors, de quelle couleur sera la bougie du mois de juin ?

