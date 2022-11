Vitalik Buterin oeuvre pour la transparence des exchanges centralisés (CEX)

Depuis le début de l'année 2022, des dizaines de milliards d'actifs se sont évaporés avec la chute des entreprises centralisées. Par ailleurs, le récent scandale de FTX entache la confiance que les investisseurs ont accordé à ces plateformes.

Pour autant, les exchanges centralisés ne sont pas tous voués à s'écrouler avec l'argent de leurs clients. C'est, en tout cas, ce qu'espère Vitalik Buterin, le co-fondateur d'Ethereum.

L'homme qu'on ne présente plus a récemment partagé sur Twitter le fruit de ses recherches sur la « preuve de solvabilité » :

Having a safe CEX: proof of solvency and beyondhttps://t.co/AKEweYZfj2

Big thanks to @balajis and staff from @coinbase @binance @krakenfx for discussion!

— vitalik.eth (@VitalikButerin) November 19, 2022