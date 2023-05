Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) - Les investisseurs à court terme dictent la tendance depuis mars ?

Les investisseurs à court terme sont majoritairement impliqués dans la récente action de prix et dictent la tendance depuis le mois de mars. Même s'ils gardent confiance dans la phase haussière dominante, ils semblent faire preuve de prudence et ralentissent leur dépense. Activité on-chain de la situation.

Le Bitcoin tente une impulsion haussière

Le prix du Bitcoin (BTC) continue d'osciller sous la résistance psychologique des 30 000 dollars. Suite à l’échec de la cassure baissière du niveau des 26 000 dollars, le BTC a opéré dimanche une impulsion haussière le ramenant juste en dessous des 28 000 dollars.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Alors que nos dernières analyses portaient sur des aspects macroéconomique (liquidité du marché) ou technique (Inscriptions et BRC-20), nous reviendrons aujourd'hui étudier le comportement des participants du marché du BTC.

Plus précisément, nous porterons notre regard sur la cohorte des investisseurs à court terme, qui sont majoritairement impliqués dans la récente action de prix. Par leur sensibilité, ils représentent le groupe de participants le plus à même de créer un mouvement d'ampleur sur le court terme.

À travers l'étude de la rentabilité latente, de la rentabilité réalisée et de l'activité on-chain liée à ce groupe, nous allons aujourd'hui illustrer comment les investisseurs à court terme dictent la tendance depuis le mois de mars, et comment ils se positionnent actuellement.

Rentabilité latente des STH

Une fois n'est pas coutume : le coût de base des investisseurs à court terme, représentant le prix d'achat moyen des BTC âgés de moins de 155 jours, a une nouvelle fois réagi au contact du prix spot du BTC.

Durant les tendances haussières, ce niveau actuellement situé juste sous les 26 000 dollars (en rouge), a tendance à agir en tant que support.

Figure 2 : Prix Réalisé Classique, Prix Réalisé Ajusté, Prix Réalisé des STH

C'est la deuxième fois au cours de l'année 2023 que le coût de base des investisseurs à court terme vient soutenir le cours du BTC durant une phase de correction de plus de 10%.

Historiquement, cette structure favorise un rebond du marché du BTC, car les détenteurs à court terme ralentissent leurs dépense avant de générer une pression d'achat. Habituellement, ils profitent de la correction pour doubler la mise au niveau de leur prix d'achat moyen.

Cette thèse en confirmée par l'étude de la distribution des prix d'achats des BTC âgés de moins de 155 jours (en rouge), qui peut être séparée en deux groupes :

L'offre des STH en profit , répartie entre les 15 800 dollars et les 27 800 dollars , représente environ 1,6 million de BTC , soit près de 60% des BTC détenus par la cohorte des investisseurs à court terme ;

L'offre des STH en perte, répartie entre les 30 000 dollars et les 28 000 dollars, représente près d'un million de BTC.

Figure 3 : Distribution des Prix Réalisés (STH/LTH)

Dans l'ensemble, l'offre des STH est en profit, ce qui favorise un biais haussier. On peut aussi remarquer qu'un volume équivalent à 500 000 BTC est détenu avec un coût de base d'environ 26 000 dollars.

Cela indique qu'une accumulation significative de BTC a récemment eu lieu à ce niveau de prix, et confirme les données du prix réalisé des STH évoqué plus tôt. Ce niveau est bel et bien le point de pivot bull/bear actuel et détermine le biais qui donnera naissance à la tendance à court terme.

Ce comportement est aussi visible par la mesure l'offre de BTC en profit/perte détenue par les investisseurs à court terme. Plus précisément, le pourcentage de l'offre en profit des STH offre un excellent proxy du degré surachat/survente à court terme du marché.

Lorsque plus de 95% de l'offre des STH est en profit, cela induit une incitation à la prise de profit , générant une pression de vente locale capable de faire corriger le marché ;

Lorsque plus de 95% de l'offre des STH est en perte, cela induit une incitation à la prise de perte, qui produit une opportunité d'achat pour les HODLers et les investisseurs à long terme.

Figure 4 : Pourcentage de l'offre des STH en profit

Pendant le mois d'avril, près de 98% de l'offre des STH couvait un profit latent. La quasi-totalité de ce groupe était alors en capacité de vendre à profit.

Actuellement, moins de 60% de l'offre des STH est en profit, ce qui traduit à la fois la prise de profit de mars - avril et la perte de rentabilité des acheteurs du sommet local des 30 000 dollars. L'offre en profit a ainsi été transférée à de nouveaux entrants, qui se sont retrouvés piégés en haut du range et ont participé à la distribution (prise de perte) en mai.

Rentabilité réalisée des STH

Ces observations sont confirmées par les récentes fluctuations du ratio de rentabilité des dépenses à court terme (STH-SOPR), qui mesure le degré de profit/perte réalisé par les investisseurs à court terme. Cet indicateur offre un aperçu de la prise de décision issue de l'état de la rentabilité latente des STH et est un excellent proxy du sentiment de marché à court terme.

Figure 5 : STH-SOPR

Ainsi, on peut observer que, suite à une prise de profit supérieure à +20% en mars (en vert) durant en mars et avril, les bénéfices réalisés par ce groupe ont graduellement chuté, jusqu'à se muer en perte réalisée en mai.

Actuellement, le comportement de dépense est relativement neutre et tend vers une légère prise de profit. Le fait que la zone neutre (STH-SOPR = 1) ait servi de soutien à la tendance du prix au niveau des 26 000 dollars est d'ailleurs très constructif.

Cela signifie que les détenteurs à court ont préféré ralentir leur prise de perte au niveau de leur coût de base, ce qui suggère une anticipation saine du risque d'une correction plus profonde.

👉 Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Activité on-chain des STH

Maintenant que nous avons pu comprendre l'évolution de la situation financière des investisseurs à court terme et le comportement qui en découle, nous pouvons analyser l'activité on-chain de ce groupe pour vérifier si nos observations s'accordent avec les mouvements on-chain de ce groupe.

En mesurant le volume de transfert quotidien provenant des portefeuilles des STH, un constat clair se profile : une diminution des volumes associés à ces entités est en effet en cours.

Figure 6 : Volume de Transfert associé aux STH

Plus encore, cette dynamique ne date pas exclusivement de la prise de profit de mai - avril 202 mais s'inscrit dans une baisse de l'activité à plus grande échelle, datant de juin 2022. Alors que près de 200 000 BTC associés aux STH circulaient sur le réseau il y a près d'un an, le volume actuel est réduit de moitié, avec seulement 95 000 BTC échangés chaque jour.

Ce creux pluriannuel nous indique que les investisseurs à court terme limitent leurs dépenses malgré les performances de l'année 2023, et attendent des prix plus élevés pour s'engager de nouveau sur le marché.

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Les données de cette semaine démontrent que la tendance du marché du BTC a été grandement influencée par le comportement des investisseurs à court terme (STH) depuis le mois de mars.

Les données relatives à la rentabilité latente de ce groupe indiquent que les STH conservent un léger profit latent d'environ 8%, ce qui favorise un biais haussier. Le niveau des 26 000 dollars coïncidant avec le coût de base du STH moyen symbolise le point de pivot bull/bear à court terme.

L'étude de la rentabilité réalisée indique que la prise de profit survenue entre mars et avril a permis aux STH de réaliser des profits supérieurs à + 20%. Ce transfert de capitaux vers les acheteurs du niveau de 30 000 dollars a ensuite provoqué une correction du BTC, une diminution de la prise de profit et même une légère prise de perte en dessous des 27 000 dollars.

Actuellement, l'activité on-chain associée aux investisseurs à court terme suggère qu'ils gardent confiance dans la tendance haussière dominante. Cependant, ils semblent faire preuve de prudence et ralentissent leurs dépenses en attendant la confirmation d'une reprise de la hausse.

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

