Chute des altcoins – Le Bitcoin (BTC) représente désormais la moitié de la capitalisation des cryptomonnaies

Le roi Bitcoin (BTC) s’en sort-il mieux que les autres cryptomonnaies ? Oui, si l’on observe la part de capitalisation qu’il représente en ce moment. Le BTC affiche en effet une dominance de près de 50%, suite à la chute des altcoins. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Les altcoins chutent au cours du week-end

Les cours des cryptomonnaies ont connu un week-end mouvementé, suite à la campagne agressive de la Securities and Exchange Commission (SEC). Son président Gary Gensler a encore renforcé la pression pendant la semaine qui vient de s’écouler, en qualifiant certains actifs crypto de « securities ».

Les plaintes visant Binance, Binance US et Coinbase touchent en effet par ricochet des altcoins, notamment le MATIC, l’ADA, le SOL ou encore l’ATOM. Ces derniers sont en effet considérés comme des « valeurs mobilières » par le gendarme financier américain, qui s’appuie sur cette interprétation pour justifier ses attaques.

Les équipes de ces cryptomonnaies se sont insurgées contre ces actions, mais cela n’a pas suffi pour épargner leurs cours. Ils ont fortement chuté, s’inscrivant en creux du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) :

🔴 Les altcoins s'effondrent ce matin ! Les tokens visés par la SEC comme étant des securities (MATIC, SOL, ADA, ATOM, etc.) ont imprimé leurs plus grosses chutes de l'année 2023 📉 Pour le moment, #BTC et #ETH tiennent bon... pic.twitter.com/uKyoYlrPmx — Cryptoast (@CryptoastMedia) June 10, 2023

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La dominance de Bitcoin est en hausse

Il en résulte que la dominance de Bitcoin (BTC) est en hausse. Ce matin, la plus grande cryptomonnaie représente à nouveau près de 50% du marché des cryptomonnaies. La hausse a été nette depuis quelques jours, et montre bien l’écart de traitement entre le BTC et les altcoins visés par la SEC :

Progression de la dominance du BTC

Bitcoin n’avait pas atteint ce poids en termes de part de capitalisation depuis mai 2021. Ce retour de la dominance du BTC montre donc bien que l’écosystème est secoué par de profonds changements ces dernières semaines, et que le Bitcoin semble être considéré comme un « havre » au sein du marché des cryptomonnaies.

Ce matin, les cryptomonnaies indirectement visées par la SEC affichent des chutes conséquentes. Le SOL de Solana perd ainsi -29% sur la semaine, et l’ADA de Cardano ainsi que le BNB de Binance dévissent de -25%. Pour comparaison, les autres altcoins n’affichent pas des pertes si grandes : l’ETH perd ainsi -7%, et le XRP affiche -4%.

Les temps sont donc incertains pour ces cryptomonnaies en particulier, ainsi que les plateformes d’échanges visées. On rappellera cependant que si le régulateur peut semer la panique sur les marchés par ses actions à l’encontre des entreprises présentes aux États-Unis, il n’a pas de prise sur les fonctionnements des blockchains décentralisées.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.