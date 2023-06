« Les développeurs s’en fichent » – Solana (SOL) hausse le ton contre les attaques de la SEC

Les multiples initiatives de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont fait souffler un vent de panique sur la communauté crypto ces dernières semaines. Le SOL de Solana a notamment été cité comme un des actifs dont le trading pose problème… Mais la communauté Solana se montre confiante, et estime que la blockchain n’est pas en péril.

Solana, une des cibles indirectes de la SEC

Le gendarme financier américain accuse notamment Binance et Coinbase d’avoir procédé à des ventes de « securities », c’est-à-dire des valeurs mobilières. Ces actifs évoluent dans un certain flou réglementaire, et ils tombent sous la surveillance de la SEC. Dans sa plainte à l’encontre de Binance, l’institution a ainsi estimé que plusieurs cryptomonnaies majeures étaient des « securities » : le BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS et COTI.

En réaction à ces accusations, Binance.US a stoppé temporairement ses retraits en fiat, alors que Coinbase a plutôt affirmé que ses opérations ne changeaient pas. De leur côté, les communautés des cryptomonnaies indirectement affectées ont aussi commenté les actions de la SEC. Et pour Solana, les accusations du gendarme financier américain sont absurdes.

La Fondation Solana a ainsi affirmé dans un communiqué que le SOL n’était en rien une valeur mobilière :

« La Fondation Solana croit fermement que le SOL n’est pas une “security”. Le SOL est le token natif de la blockchain Solana, qui est elle-même un projet de logiciel robuste, open source, et basé sur sa communauté, qui se base sur l’engagement décentralisé des utilisateurs et des développeurs. »

Interrogé par nos confrères de CoinDesk, un développeur de Solana présent à un événement de New York ce week-end a résumé la chose de manière encore plus nette :

« Je pense qu’aucun développeur n’en a quelque chose à faire. Le fait que SOL soit une valeur mobilière ou non n’affecte pas vraiment les personnes qui construisent sur Solana. »

L’intérêt de la décentralisation des cryptomonnaies

Car il faut bien rappeler que les attaques de la SEC visent des entités centralisées, qui agissent sur le territoire américain. Et si la campagne de Gary Gensler a bien sûr un effet sur l’écosystème dans son ensemble, elle n’aura au final qu’une portée limitée. Les blockchains, par leur nature, ne peuvent pas être stoppées par le gendarme financier américain, qui n’a une portée réelle que sur les plateformes centralisées.

Cela dit, les actions de la SEC ont un effet sur les cours des cryptomonnaies, car elles sèment la panique chez les investisseurs. La cryptomonnaie native de Binance, le BNB, a ainsi perdu -15% sur la semaine. Et le SOL accuse aussi le coup, même si sa blockchain n’est pas directement affectée :

Le cours du SOL a fortement chuté depuis l’annonce de la SEC

Il est probable que la campagne de la SEC ait un effet positif sur la décentralisation des cryptomonnaies, d’un point de vue géographique. On pourrait en effet assister à un exode des entreprises, et à la création de nouveaux pôles d’influence importants au-delà des États-Unis.

Source : CoinDesk

