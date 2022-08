Paiements internationaux en cryptomonnaies : l’Iran valide la réglementation sur les importations

Après une première importation payée en cryptomonnaies plus tôt ce mois-ci, l’Iran a de nouveau affirmé sa volonté d’utiliser les actifs numériques pour les paiements transfrontaliers.

L’Iran s’ouvre aux cryptomonnaies pour les paiements transfrontaliers

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran avait fait parler d’elle en réalisant une importation payée en cryptomonnaies, à hauteur de 10 millions de dollars. Le gouvernement avait alors annoncé que la pratique devrait se généraliser à l’avenir. Les promesses semblent être tenues, étant donné qu’une réglementation autour des paiements transfrontaliers en cryptos vient d’être validée par les autorités du pays.

L’information, relayée par un média local, a été officialisée dimanche par le ministre de l’Industrie, des Mines et du Commerce, Reza Fatemi Amin. Celui-ci tenait une allocution dans le cadre d’une exposition automobile :

« En vertu d’un accord entre le ministère de l’Industrie et la Banque centrale d’Iran, les importations en provenance de l’étranger peuvent être traitées à l’aide de cryptomonnaies. »

Le cas des sanctions internationales

L’Iran fait l’objet de plusieurs sanctions internationales, que ce soit de la part de l’Europe ou des États-Unis. Ces dernières sont notamment la conséquence du programme d’armement nucléaire iranien. Cet état de fait a conduit plusieurs observateurs à se questionner sur une éventuelle volonté de contourner lesdites sanctions.

C’est une inquiétude qui a tendance à refaire surface lorsque l’on mêle géopolitique et cryptomonnaies, comme nous avons pu le constater plus tôt cette année avec la Russie. Si cela peut être le cas dans une certaine mesure, il faut garder à l’esprit qu’une sanction reste une sanction. Cela signifie qu’un pays exportateur doit s’y conformer, qu’il soit payé en devises fiat ou non.

S’il est encore difficile de dire dans quelle mesure l’Iran est ouverte aux cryptomonnaies, une telle décision est plutôt encourageante. Lors de la première annonce, Alireza Peyman Pak, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, avait d’ailleurs explicitement parlé d’une utilisation plus poussée des smart contracts et des cryptos à l’avenir.

C’est donc un signal fort, qui laisse de bons espoirs pour une utilisation plus généralisée par d’autres états à travers le globe.

Source : Tasnim News Agency

