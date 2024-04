Le cours du Bitcoin (BTC) récupère de sa chute, sa dominance au plus haut depuis 3 ans

Une chute éclair : c’est ce qu’ont connu les cryptomonnaies au cours du week-end. Les marchés mondiaux ont en effet été secoués par la survenue d’une attaque de l’Iran à l’encontre d’Israël. Deux jours plus tard, le cours du BTC est en voie de récupération, et sa dominance a atteint un record sur 3 ans.

Le cours du Bitcoin récupère de sa grosse frayeur

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Iran a lancé une attaque contre Israël. La nouvelle a plongé les marchés qui étaient ouverts dans l’incertitude – dont le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin (BTC) a ainsi connu une chute conséquente, perdant 10 % en l’espace de 5h. Le cours du BTC est venu toucher brièvement les 60 600 dollars :

La chute du cours du BTC au cours du week-end

Depuis, le Bitcoin a regagné presque l’intégralité du territoire perdu, puisqu’il affiche +9,5 % depuis son plus bas de ce week-end. Mais la plus grande cryptomonnaie reste quand même hésitante, et il faudra qu’elle bataille pour retrouver le seuil symbolique des 70 000 dollars.

La dominance de Bitcoin atteint un record sur 3 ans

Conséquence de ce petit bouleversement sur le marché, le Bitcoin a atteint un seuil de dominance non connu depuis 3 ans. Dans la journée d’hier, il représentait ainsi près de 53 % de la capitalisation totale des cryptomonnaies :



Cela montre l’appétence des investisseurs, et la capacité du Bitcoin à rebondir de manière rapide – plus rapide que les autres cryptomonnaies en tout cas. Sur les 7 derniers jours, la majorité des cryptomonnaies du top 10 sont cependant dans le rouge – à l’exception d’un Toncoin (TON) en excellente forme, qui a pris 28 % sur la semaine.

Pour les autres, la chute est parfois brutale : le Dogecoin (DOGE) perd ainsi 19 % sur la même période, et le XRP de Ripple comme le SOL de Solana dégringolent de 14 %. L’ETH d’Ethereum chute quant à lui en tandem avec le BTC, de 6 %.

En tant qu’actifs considérés comme risqués, les cryptomonnaies sont particulièrement sujettes à la volatilité lors de crises mondiales, les investisseurs ayant tendance à se tourner vers des actifs qu’ils perçoivent comme plus stables. Les mouvements de ce week-end ne sont donc pas surprenants, et c’est la capacité de rebond du secteur qui sera observée dans les jours à venir.

Source : TradingView

