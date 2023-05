La branche armée du Hamas n'accepte plus de dons en Bitcoin (BTC) par crainte de représailles pour ses donateurs

La branche armée du Hamas, les brigades Izz al-Din al-Qassam, a décidé d'arrêter de recevoir des dons en Bitcoin (BTC). Selon un communiqué du groupe palestinien, classé comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis, la sécurité des donateurs utilisant ce moyen de donations serait en cause.

Capture d'écran (traduite) provenant du site du Hamas

Effectivement, selon le Hamas, des efforts auraient été menés afin d'empêcher les dons en Bitcoin à son endroit. Toutefois, l'organisation appelle ses donateurs « à continuer à faire des dons à Qassam et à la résistance par tous les moyens disponibles ». En dehors de dons de particuliers, le Hamas reçoit notamment des financements de l'Iran, mais la plupart de ses sources financières demeurent opaques.

Selon le ministère de la Justice américain, le Hamas aurait récolté pas moins de 90 millions de dollars de dons en cryptomonnaies, principalement en BTC. Jusqu'ici, l'organisation basée à Gaza avait souvent plébiscité les dons en cryptomonnaies, notamment via des campagnes de publicité sur Internet accompagnées de tutoriels à cet effet.

Selon Chainalysis, la transparence de la blockchain traduit un terrain non propice à la criminalité :

« Grâce à la transparence des blockchains, les forces de l'ordre peuvent retracer les fonds utilisés pour des activités illicites et éventuellement les relier à des personnes et des entités réelles - et l'immuabilité des blockchains signifie que ces enquêtes peuvent avoir lieu à tout moment, même si le crime a eu lieu il y a longtemps, car les preuves des transactions seront disponibles pour toujours. »