Binance coopère avec la police israélienne pour geler des cryptomonnaies liées au Hamas

Alors que la guerre fait ravage au Moyen-Orient, opposant le mouvement palestinien du Hamas à Israël, le quotidien local Calcalist nous apprend que la police israélienne est parvenue à geler des comptes crypto affiliés au Hamas sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.

Lahav 433, une unité spécialisée dans la cybercriminalité souvent considérée comme le FBI israélien, travaille de concert avec le quartier général national de lutte économique contre le terrorisme (MTL) du ministère de la Défense israélien, le service de renseignement israélien (Shabak) et d'autres agences afin de traquer les comptes crypto appartenant ou étant liés au Hamas.

Selon le communiqué, le Hamas aurait effectué des appels aux dons en cryptomonnaies et la police israélienne aurait confisqué ces derniers avec l'aide de Binance :

« Avec le déclenchement de la guerre, le Hamas a lancé une campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux et a demandé au public de déposer les cryptomonnaies sur son compte. [...] La cyberunité et le MTL ont agi immédiatement pour localiser les comptes et les geler, avec l'aide de l'échange crypto Binance afin de transférer les fonds au Trésor public [israélien]. »