Exchanges crypto : Israël saisit 190 comptes Binance affiliés au Hamas et l'État islamique

Selon des documents récemment publiés, les autorités antiterroristes israéliennes auraient saisi environ 190 comptes sur l'exchange de cryptomonnaies Binance, dont une partie importante serait liée à Daesh ou au Hamas palestinien.

Comme le montre la capture ci-dessous, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a notamment confisqué 2 comptes Binance le 12 janvier dernier en vertu de la loi antiterroriste qui régit le pays.

Comme indiqué, la démarche vise à « contrecarrer l'activité de l'État islamique (ISIS) et compromettre sa capacité à poursuivre ses objectifs ».

Capture du document judiciaire émis par le ministre de la Défense israélien

Toutefois, ces documents ne précisent pas quelle quantité de cryptomonnaie est concernée et de quelle manière les différents comptes sont affiliés à l'État islamique ou au Hamas. L'année dernière, un rapport du Trésor américain indiquait que le groupe de Daesh avait reçu des dons en cryptomonnaies et qu'il avait la possibilité de les échanger contre de l'espèce grâce à certains exchanges.

Interrogé par Reuters, Hassem Qazem, le porte-parole du Hamas, a déclaré que les allégations d'Israël à propos des comptes saisis étaient une tentative de « justifier sa guerre économique contre Gaza et sa population ».

Récemment, la branche armée du Hamas a déclaré qu'elle ne recevrait plus de dons en Bitcoin (BTC) par crainte pour la sécurité de ses donateurs.

Selon l'article de Reuters, qui a publié l'information en premier, Binance n'aurait pas répondu aux demandes de commentaires de l'agence de presse avant publication. Cependant, la plateforme d'échange de cryptomonnaies gérée par Changpeng Zhao a toutefois publié un communiqué en réponse à l'article après sa publication.

Ainsi, selon le communiqué, Binance aurait une réglementation stricte concernant les risques relatifs au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, ainsi qu'une équipe de « spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme ».

Par ailleurs, la plateforme assure qu'elle travaille en étroite collaboration avec les autorités internationales en ce qui concerne ce genre d'affaires.

« En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l'article, il est important de préciser que les mauvais acteurs n'enregistrent pas de comptes au nom de leurs entreprises criminelles. C'est pourquoi notre équipe collabore avec les forces de l'ordre et exploite des informations dont elles sont les seules à disposer afin d'identifier les individus qui gèrent des comptes pour des organisations illicites. »

Enfin, Binance précise que la blockchain constitue un terrain défavorable au blanchiment d'argent, les transactions pouvant toutes être tracées :

« La nature immuable et publique de la blockchain fait de la cryptomonnaie un mauvais choix pour le blanchiment d'argent, car elle permet aux forces de l'ordre de découvrir et de tracer le blanchiment d'argent beaucoup plus facilement que les transactions en espèces. Il est tout simplement impossible de transférer de grosses sommes d'argent dans la cryptomonnaie sans que les gens s'en aperçoivent. »