Coinbase voit ses revenus trimestriels grimper de 22 % : vers un retour de la croissance ?

Dans ses résultats trimestriels publiés hier, Coinbase a montré que ses revenus étaient en hausse de 22 % entre le dernier trimestre 2022 et le premier de cette année, passant ainsi de 604,9 millions à 736,4 millions de dollars :

Figure 1 — Revenus trimestriels de Coinbase

Comme nous pouvons le voir, d’une année à l’autre, ces revenus sont toutefois en baisse. En effet, avec plus de 1,16 milliard de dollars au premier trimestre 2022, l’entreprise subit une baisse de 37 %. Il faut toutefois remettre ces éléments en contexte : à la fin du mois de mars 2022, le Bitcoin (BTC) s’échangeait encore à 46 000 dollars et le marché n’avait pas encore idée des crises qui l’attendaient.

En comparaison des autres trimestres, il y a également d’autres statistiques intéressantes. En effet, nous observons une forte diminution des pertes nettes, passant à 79 millions de dollars, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) surpassant également les quatre trimestres précédents :

Figure 2 — Extrait du bilan trimestriel de Coinbase

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur la plateforme Coinbase

9€ de bitcoin offerts pour votre 1er achat

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Après une année 2022 difficile pour Coinbase et de nombreux licenciements, l’objectif était donc d’assainir les comptes afin de construire des bases solides pour l’avenir :

« Ce trimestre a représenté un tournant dans notre volonté de bâtir une entreprise plus efficace et financièrement disciplinée ; une entreprise capable de faire plus avec moins. Nous avons réduit les coûts, doublé l’excellence opérationnelle et la gestion des risques, et continuons à stimuler l’innovation des produits et la clarté réglementaire. »