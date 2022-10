Israël : la Bourse de Tel-Aviv veut explorer les actifs numériques et la technologie des smart contracts

Dans une logique de développement et afin d'étendre son aura à l'international, la Bourse de Tel-Aviv (TASE) souhaite moderniser son offre en exploitant la technologie de la blockchain, mais également celle de la tokenisation et celle des smart contracts. De plus, le TASE travaille également sur l'émission d'obligations d'état numériques grâce à la blockchain.

