États-Unis : une nouvelle règle pourrait encourager les sociétés à acheter du Bitcoin (BTC)

La semaine dernière, le Financial Accounting Standards Board (FASB) a dévoilé que de nouvelles règles comptables entreraient en vigueur concernant la valorisation du Bitcoin et des autres cryptomonnaies dans le bilan des entreprises aux États-Unis.

Le FASB est une association non gouvernementale, à qui la Securities et Exchange Commission (SEC) a confié les compétences pour établir les normes comptables dans le pays.

Jusque-là, la classification comptable des cryptomonnaies permettait aux entreprises américaines qui en détenaient, de réajuster leur valeur dans le bilan si celles-ci voyaient leur prix passer sous le coût d’acquisition. Toutefois, la manœuvre inverse n’était possible qu’en cas de cession de ces cryptomonnaies.

Cela pouvait alors donner lieu à des inexactitudes, particulièrement exacerbées dans le cas où des sociétés comme MicroStrategy détiennent de grandes quantités de BTC, sans volonté de les vendre. Ce manque d’efficience semble désormais comblé, avec l’adoption d’une comptabilité dite « à la juste valeur » pour les cryptomonnaies.

Avec une valorisation comptable au plus proche de la réalité, cette nouvelle mesure pourrait inciter les sociétés basées aux États-Unis à se tourner plus facilement vers le Bitcoin.

C’est en tout cas ce que pense Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy :

"The Financial Accounting Standards Board on Wednesday said companies should use fair-value accounting for measuring bitcoin and other crypto assets" - @WSJ

This is a major milestone on the road to institutional #bitcoin adoption.https://t.co/b9r8Av9uys

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 12, 2022