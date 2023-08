Fraude à 290 millions de dollars : le crypto-entrepreneur Moshe Hogeg sous les feux de la Justice israélienne

Après une enquête méticuleuse de 2 ans, les autorités israéliennes ont accusé Moshe Hogeg, un entrepreneur évoluant dans le secteur des cryptomonnaies, d'être le cerveau derrière une fraude évaluée à 290 millions de dollars. Que s'est-il passé et de quoi le crypto-entrepreneur est-il accusé ?

Une fraude aux cryptomonnaies à 290 millions de dollars en Israël ?

Après une enquête qui aura duré 2 ans, la police israélienne a accusé le crypto-entrepreneur et homme d'affaires Moshe Hogeg d'avoir orchestré une fraude aux cryptomonnaies à 290 millions de dollars. Selon les forces de l'ordre, il devrait être inculpé pour fraude, vol, blanchiment d'argent, falsification et infractions fiscales.

Selon les enquêteurs en charge du dossier, Moshe Hogeg et ses associés sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars levés auprès d'investisseurs israéliens en 2017 et en 2018 pour développer 4 startups du secteur crypto. La police israélienne aurait interrogé pas moins de 180 témoins et recueilli 900 éléments de preuve dans le cadre de l'enquête, en plus d'avoir saisi certains actifs relatifs à Hogeg.

Selon Bloomberg, le dossier et les recommandations de la police israélienne ont été transmis aux procureurs, qui décideront s'il y a lieu d'engager des poursuites contre Moshe Hogeg ou non.

À la fin de l'année 2021, Moshe Hogeg avait été arrêté par les autorités d'Israël concernant des crimes sexuels impliquant des mineurs ainsi que pour des fraudes liées aux cryptomonnaies, déjà à cette époque. Par la suite, le crypto-investisseur était parvenu à être libéré sous caution de 22 millions de dollars, avant d'être assigné à résidence. Il avait de nouveau été arrêté au mois de juillet 2022 pour ne pas avoir respecté les termes de sa libération.

Pour certains, il est connu pour avoir été président du club israélien Beitar Jérusalem Football Club, la 2e équipe de football la plus suivie en Israël, de 2018 à 2022. L'entrepreneur est également à l'origine de startups ratées, notamment pour l'application Mobli, pour laquelle il avait réussi à lever des fonds auprès de l'acteur Leonardo DiCaprio et du milliardaire Carlos Slim.

Concernant le secteur des cryptomonnaies, il se présente lui-même comme le fondateur du projet crypto « tomi », un projet « d'Internet alternatif », à propos duquel il avait précédemment déclaré que tous les membres ayant participé à son lancement avaient déboursé 10 millions de dollars de leur poche.

