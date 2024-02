Le Hamas s'est très peu financé avec les cryptomonnaies, selon le Trésor américain

Aux débuts du conflit entre le Hamas et Israël, plusieurs rapports avaient fait été d’une utilisation des cryptomonnaies par le groupe terroriste. Mais ces informations ont largement été surévaluées, selon un nouveau rapport du Trésor américain.

Le Hamas, le Wall Street Journal, et l’histoire d’une rumeur

En octobre 2023, un article du Wall Street Journal avait fait grand bruit : il rapportait que le Hamas avait accumulé des cryptomonnaies, en prévision de l’assaut qui a déclenché le conflit. Le média chiffrait le montant à 41 millions de dollars, selon des sources israéliennes interrogées.

Si dès le départ, de nombreuses voix s’étaient élevées pour souligner que le rapport était erroné, l’article a cependant fait grand bruit. Il a été largement partagé et repris par des politiciens, afin de justifier des appels à une régulation plus stricte de l’écosystème crypto.

Le Trésor américain avait également repris l’idée, par la voix du secrétaire adjoint du Trésor, Wally Adeyemo. Celui-ci déclarait en novembre dernier :

« Ce que je vais continuer à dire à l’industrie [crypto], c’est que vous avez les capacités […] de vous réguler vous-mêmes. Et de vous protéger d’une situation où des gens utiliseraient vos actifs pour commettre des actes odieux, comme ce que le Hamas a fait, ou les criminels du numérique. »

Le Trésor revoit sa copie sur le Hamas et les cryptomonnaies

Il semblerait que le Trésor américain ait cependant fait ses devoirs, puisqu’il vient de revenir sur cette idée, et d’admettre que le rapport du Wall Street Journal était faussé. Le sous-secrétaire en charge des renseignements financiers et du terrorisme, Brian Nelson, a ainsi témoigné en ce sens face au Comité des Services Financiers de la Chambre des représentants. Hier, il affirmait ainsi :

« Les chiffres notés dans l’article […] parlaient de portefeuilles, mais pas nécessairement du montant ventilé au sein des portefeuilles des clients. »

Autrement dit, il s’agissait des montants que les donateurs avaient dans leurs portefeuilles, et pas des montants spécifiquement envoyés au Hamas et à l’organisation Jihad islamique palestinien. Ce qui change bien sûr tout.

Par ailleurs, Brian Nelson a confirmé que les terroristes préféraient comme c’est souvent le cas des méthodes de financement plus « traditionnelles » :

« Nous estimons également que les terroristes préfèrent encore franchement les services et produits traditionnels. »

L’éternel lien fait entre cryptomonnaies et terrorisme

Si les législateurs aiment à faire des liens hâtifs entre cryptomonnaies et terrorisme – et ainsi justifier des lois plus strictes pour l’écosystème – de nombreux rapports montrent plutôt que les principaux groupes terroristes ne se basent pas largement sur ces actifs. Brian Nelson a ainsi confirmé que le Hamas utilisait les cryptomonnaies « en quantité relativement peu élevée », comparée à ce qui a été rapporté.

Reste que le lien entre les deux continue d’être fait, et que la communauté crypto continue de protester et d’exposer ces liens hâtifs. On rappellera ainsi que les transactions illicites ne représentaient que 0.24 % de toutes les transactions en 2022, et que les transactions illicites spécifiquement faites pas les groupes terroristes sont encore moins nombreuses.

C’est en tout cas ce qu’affirmait un rapport de Chainalysis publié en octobre dernier :

« Le financement du terrorisme est une toute petite portion d’une portion qui est déjà elle-même très petite. […] Étant donné la transparence inhérente à la technologie blockchain, et la nature publique des campagnes de financement, la cryptomonnaie n’est pas une solution efficace pour financer le terrorisme. »

Mais avant que cette idée ne soit acquise et partagée par les politiciens, il y a encore bien sûr du chemin à faire.

Sources : Tom Emmer via X, Chainalysis

