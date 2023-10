Binance inculpée pour des liens avec le Hamas ? C'est le souhait de plusieurs sénateurs américains

Des sénateurs américains accusent Binance d’avoir facilité des financements en USDT pour le Hamas. Ils appellent à poursuivre en justice Binance et Tether. Mais ces accusations sont-elles basées sur des faits ?

Le Hamas et les cryptomonnaies, une vieille rengaine

L’histoire part d’un rapport du Wall Street Journal. Nous vous l’expliquions la semaine dernière, la vénérable publication américaine expliquait que le Hamas avait financé son attaque d’Israël grâce aux cryptomonnaies. Mais depuis, les dénégations se sont enchaînées, dont celles de la firme d’analyses Elliptic. Selon elle, il n’y a aucune preuve on-chain de telles accusations :

« Au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont présenté la collecte publique de fonds crypto comme une source importante de fonds pour le Hamas et d’autres groupes terroristes, mais les données ne corroborent tout simplement pas cette hypothèse. »

La branche armée du Hamas n’accepte par ailleurs plus les dons en cryptomonnaies. Mais en temps de crise, les liens entre cryptomonnaies et terrorisme, bien que souvent hâtifs et non vérifiés, fusent souvent.

👉 Retrouvez toute l’actualité des plateformes d’échange

Binance, le Hamas, et la colère des sénateurs américains

Les sénateurs américains Cynthia M. Lummis, du comité bancaire du Sénat, ainsi que le représentant French Hill, chargé du sous-comité sur les actifs numériques, ont donc tous deux signé une lettre ouverte cette semaine. Dans celle-ci, ils accusent les plateformes centralisées de faciliter le financement du terrorisme, et visent Binance en particulier :

« Nous vous demandons, ainsi qu’au département de la Justice,de prendre une décision d’inculpation en ce qui concerne Binance, qui reflète son niveau de culpabilité, ainsi que de conclure de manière expresse votre investigation sur les activités illicites incluant Tether. »

De manière notable, les sénateurs ne demandent pas la mise en examen de Binance pour des faits d’association avec un groupe terroriste – puisque ces accusations ne sont pas basées sur des faits connus. Ils demandent en revanche au département de la justice d’accélérer la procédure en cours. Pour rappel, Binance serait visé par une enquête pour fraude, mais a priori sans lien avec un quelconque financement du terrorisme.

Par ailleurs, la lettre ouverte admet que les accusations du Wall Street Journal ont été réfutées… Mais qu’elles montrent quand même que des « mauvais acteurs » peuvent exister :

« Bien que des rapports ont montré que le niveau de financement rapporté dans l’article n’est probablement pas exacts, […] nous croyons qu’il est quand même impératif que le département de la Justice mette les mauvais acteurs face à leurs responsabilités. »

Beaucoup de bruit pour rien ?

Les sénateurs qualifient Binance de plateforme « non régulée », et rappellent qu’elle a fermé une centaine de comptes liés au Hamas en octobre. Ils expliquent que Tether a également fermé des comptes utilisés par le groupe terroriste. Ils argumentent donc que ces fermetures montrent que les deux entités étaient complaisantes, avant qu’Israël ne demande la fermeture de ces comptes.

Dans les faits, il est peu probable que cette lettre ouverte amène à une procédure judiciaire, puisque les sénateurs demandent simplement au département de la Justice d’accélérer le mouvement. Mais elle montre bien que l’opportunité de faire un lien entre activités terroristes et cryptomonnaies a encore une fois été saisie par certains politiciens.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Offre limitée Cryptoast Research : le 1er mois à -80% avec le code BULL

Offre disponible jusqu'au 27 octobre à 23h59

Source : Sénat américain

Image : Web Summit via Wikimedia Commons (CC BY)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.